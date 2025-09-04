Bénin : Louis Vlavonou lance un défi à l’opposition

Président Vlavonou. Photo : Assemblée Nationale / Benoit KOFFI

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, était ce jeudi 4 septembre 2025 à la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour retirer son formulaire de parrainage en vue de la présidentielle de 2026. Au-delà de cet acte institutionnel, l’élu de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a livré un témoignage appuyé sur le choix porté par la mouvance présidentielle sur le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Il n’a pas manqué de lancer un défi aux forces de l’opposition.

Pour Louis Vlavonou, la désignation de l’actuel ministre des Finances marque un tournant dans la pratique politique nationale. « Avec le nouveau code électoral, ce sont les partis qui doivent désormais être forts et porter un candidat. Les individus doivent s’effacer au profit des partis. Au sein de notre parti, nous avons choisi le ministre des Finances », a-t-il expliqué. Le président du Parlement n’a pas caché son enthousiasme face à ce choix, qu’il estime stratégique et porteur de garanties.

« C’est avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté et avec l’engagement de l’accompagner, quels que soient les moyens, pour qu’il réussisse », a-t-il assuré. Dans ses propos, Louis Vlavonou est allé plus loin, érigeant Romuald Wadagni en candidat idéal de la mouvance présidentielle. « C’est le meilleur candidat. Il est vraiment le meilleur. Il n’a pas de tâches, il n’a pas de saleté, et on ne peut rien lui reprocher », a-t-il martelé. Affichant une confiance totale, le président de l’Assemblée nationale a même lancé un défi implicite à l’opposition : « Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre.»