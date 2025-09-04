Bénin : Louis Vlavonou retire son formulaire de parrainage et salue la Céna

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a accompli ce jeudi 4 septembre 2025 une étape clé du processus électoral en se rendant à la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour retirer son formulaire de parrainage dans le cadre de la présidentielle de 2026. L’élu de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) s’est confié à la presse après la formalité.

Accueilli par le directeur général des élections et la secrétaire générale de l’institution, le président du Parlement a salué l’organisation mise en place par la Céna en dépit du caractère férié de la journée, marquée par la célébration du Maouloud. « Je tiens à remercier les responsables de la Céna pour accepter de me recevoir un jour de fête. Cela démontre que le sens patriotique est la chose la mieux partagée ici », a-t-il déclaré, soulignant la rapidité et la fluidité de la procédure.

Pour Louis Vlavonou, l’acte posé dépasse le simple retrait d’un document administratif. « C’est un acte hautement politique et patriotique », a-t-il insisté. Selon lui, le parrainage prévu par la Constitution et le code électoral s’inscrit dans une dynamique de transparence et de consolidation démocratique. « Celui qui ne viendrait pas accomplir cet acte aurait commis un acte antipatriotique », a-t-il affirmé, appelant ses pairs à assumer pleinement leur responsabilité.