Bénin : mobilisation populaire en soutien à Romuald Wadagni à Porto-Novo

La capitale a vibré récemment au rythme d’une marche de soutien au choix du président Patrice Talon, qui a porté son ministre d’État, Romuald Wadagni, comme candidat à la présidentielle de 2026. Des foules composées de femmes, de jeunes, de notables et de sages ont arpenté les rues de Porto-Novo pour exprimer leur adhésion à cette orientation politique, perçue comme un gage de continuité et de progrès.

Parmi les personnalités remarquées lors de cette mobilisation, Wabi Amandani, chargé de mission du maire de Porto-Novo, a renouvelé publiquement son engagement. Fidèle à sa ligne, il a réaffirmé son attachement au président Patrice Talon et à son projet pour la capitale, se disant déterminé à accompagner chaque initiative en faveur du développement local.

Les organisateurs voient dans cette démonstration de force le signe d’une capitale unie derrière le chef de l’État et son dauphin politique. « C’est avec une profonde joie, une sincère reconnaissance et une émotion toute particulière que nous prenons la parole aujourd’hui, monsieur le maire, pour exprimer au nom de la jeunesse, des femmes et des sages de Porto-Novo, notre gratitude », a déclaré un représentant des manifestants.

Dans le même esprit, le maire de Porto-Novo a salué une mobilisation qu’il considère comme historique : « La reconnaissance de la population de Porto-Novo aujourd’hui, à travers cette marche, est aussi une victoire. Elle témoigne de l’adhésion populaire, et nous en sommes fiers », a-t-il souligné devant la foule.