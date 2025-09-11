Bénin : Pour avoir uriné sur la voie publique, 18 personnes arrêtées à Cotonou

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Une opération de salubrité publique a conduit, jeudi 11 septembre 2025, à l’interpellation de dix-huit individus dans la ville de Cotonou. L’action a été menée par le commissariat du 5ᵉ arrondissement, dans le cadre d’une campagne contre l’incivisme urbain.

Les personnes arrêtées ont été surprises en flagrant délit, en train de se soulager sur la voie publique. Les patrouilles spéciales de la police ont ciblé plusieurs artères de la capitale économique, notamment le boulevard des Armées, l’avenue Steinmetz et la voie pavée menant à l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo.

Selon une source policière, cette initiative vise à rappeler aux citoyens que l’espace public ne peut servir de latrines improvisées. « Les citoyens indélicats qui se comportent comme si la rue leur appartenait doivent désormais comprendre que ces actes ne seront plus tolérés », a-t-elle indiqué.

Les mis en cause ont été remis à la Brigade de Protection du Littoral et de la Lutte contre la Pollution (BPLP), chargée d’assurer le suivi judiciaire. Ils encourent des poursuites sur la base des textes relatifs à l’hygiène et à l’ordre public. En multipliant ces opérations coup de poing, les autorités espèrent instaurer une discipline collective et améliorer le cadre de vie dans les grandes agglomérations, où les problèmes liés à l’insalubrité restent récurrents.