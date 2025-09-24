Bénin : Talon et Vlavonou visitent le chantier du nouveau siège du Parlement

Le chef de l’État, Patrice Talon, s’est rendu dans l’après-midi du mardi 23 septembre 2025 sur le site du futur siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Cette descente visait à constater l’évolution d’un projet emblématique de son régime, lancé en 2021 et dont plusieurs étapes d’exécution ont déjà été franchies.

Au terme de la visite, le président a insisté sur la nécessité d’une harmonisation entre l’édifice et son environnement immédiat, afin que les aménagements extérieurs soient à la hauteur du bâtiment en construction. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 78 milliards de francs CFA, a rappelé Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures.

Trois phases déjà engagées

Lors d’une conférence de presse tenue le 3 juin dernier, Jacques Ayadji avait détaillé l’état d’avancement des travaux. Selon lui, le chantier est découpé en trois grandes phases. La première, consacrée aux gros œuvres, a été achevée en 2023 pour un montant de 27 milliards de francs CFA. La deuxième phase, confiée à une nouvelle entreprise, porte sur les travaux de finition et mobilise un budget de 29 milliards de francs CFA. À la date du 21 mai 2025, cette étape affichait un taux d’exécution physique de 64 % et financier de 46 %.

Une troisième partie, qualifiée de « travaux intellectuels » liés au projet, a pour sa part nécessité trois milliards de francs CFA. Ainsi, au 3 juin 2025, les dépenses globales s’élevaient à 59 milliards, en attendant le lancement d’une quatrième phase prévue dans la suite du chantier.

Un symbole institutionnel

À l’issue de la visite, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a salué sur sa page Facebook l’importance de ce projet. « J’ai eu l’honneur d’accompagner le Président de la République (…) sur le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale », a-t-il écrit, soulignant que l’édifice « incarne la modernisation et la vitalité de notre démocratie ».

Il a également mis en avant la rigueur du chef de l’État dans le suivi des détails architecturaux et rappelé que ce projet, au-delà de sa valeur symbolique, se veut le reflet de la grandeur et de la dignité du Parlement béninois. Ce futur siège, en cours d’achèvement, devrait constituer pour Porto-Novo et pour tout le Bénin un repère institutionnel et un témoignage durable de l’ancrage démocratique du pays.