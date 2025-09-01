Bénin : Tout savoir sur le recrutement en cours au CHIC

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) poursuit sa montée en puissance. Dans le cadre de sa mise en service progressive, le plus grand hôpital du Bénin a lancé un appel à candidatures pour de nouveaux postes couvrant seize spécialités, aussi bien dans le secteur médical qu’au niveau administratif et technique.

Pour les soins, l’établissement recrute notamment un anesthésiste-réanimateur, un néphrologue, un ophtalmologiste, un anatomopathologiste et un psychologue. Côté administratif, plusieurs fonctions stratégiques sont à pourvoir : secrétaire de direction des services logistiques, acheteur spécialisé en marchés publics, responsable juridique du contentieux/DPO, chef de division budget, chef du service financier et trésorerie, ainsi que des secrétaires de direction dans les pôles qualité et logistique.

Le CHIC renforce également son dispositif technique. Les postes ouverts concernent entre autres un ingénieur ou assistant qualité, un assistant de direction qualité, un agent de maintenance, un responsable sûreté, un gestionnaire des déchets et un responsable magasin.

Compétences et exigences

Les candidats devront justifier d’une expérience professionnelle avérée, faire preuve de rigueur, d’adaptabilité et d’une bonne capacité d’écoute. La faculté à travailler en équipe et en réseau constitue aussi un critère clé pour intégrer cet établissement hospitalier de référence.

Le dossier à soumettre en ligne doit comporter :

un curriculum vitae détaillé et signé,

une lettre de motivation,

les copies des diplômes requis pour le poste visé.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 septembre 2025.