Bénin : trois cadres de la SBEE placés sous mandat de dépôt par la CRIET

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) est au cœur d’un dossier judiciaire qui retient l’attention depuis plusieurs jours. Le directeur des ressources humaines, Nicaise Antonio, a été placé sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Deux autres responsables de la société publique, Adognon Éloi et Djadja Wilfried, connaissent le même sort.

Ces interpellations interviennent après une semaine de garde à vue à la Brigade économique et financière. Présentés au parquet spécial, les cadres concernés sont poursuivis pour des faits présumés liés à l’abus de fonction. Selon des sources judiciaires relayées par Le Potentiel, une demi-douzaine d’agents de la SBEE ont été entendus dans le cadre de cette affaire. Toutefois, seuls trois ont été écroués. Les autres mis en cause ont été libérés, mais restent sous convocation dans l’attente de l’évolution du dossier.

La sensibilité de l’affaire pousse la juridiction spécialisée à en assurer un suivi rapproché. La première audience est attendue dans les prochaines semaines et devrait permettre de préciser la nature exacte des charges retenues. Ce développement judiciaire place l’entreprise publique sous les projecteurs, alors que l’opinion attend de connaître l’étendue des responsabilités et les implications de ce dossier au sein de la SBEE.