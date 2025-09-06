Bénin : Un coordonnateur ( LD) de Tori appelle à soutenir Wadagni

Après la sortie remarquée du député Léon Basile Ahossi, un autre cadre du parti d’opposition Les Démocrates (LD) prend position en faveur de Romuald Wadagni, candidat désigné par la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026. Selon L’Evénement Précis qui a annoncé l’information, il s’agit de Bertin Koussi, coordonnateur du parti dans l’arrondissement de Tori-Avamey, commune de Tori-Bossito.

Dans une déclaration datée du 5 septembre 2025, ce responsable local justifie son choix par l’accueil favorable réservé, selon lui, par les populations à l’annonce de la candidature de l’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances.

« Un candidat capable de préserver l’unité »

« Nos populations, pour 2026, attendent de leurs acteurs politiques qu’ils se réunissent autour d’un candidat pouvant garantir l’unité et la préservation de nos acquis », écrit Bertin Koussi. Au nom de cette vision, il dit apporter son soutien à Romuald Wadagni et invite les militants de son parti à « s’inscrire dans la dynamique du peuple ». Cette prise de position intervient alors que le parti Les Démocrates, dirigé par l’ancien président Boni Yayi, a officiellement demandé la démission de Romuald Wadagni du gouvernement après l’annonce de sa candidature, évoquant un risque de conflit d’intérêts.