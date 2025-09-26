Bénin : Un enseignant arrêté pour fraude sur le réseau de la Sbee

Un enseignant de Physique-Chimie-Technologie, également connu dans son entourage comme vendeur d’eau en sachet, a été interpellé par les forces de l’ordre pour fraude sur le réseau électrique de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). L’information a en effet été rapportée par Libre Express.

Selon les précisions de ce média, l’intéressé aurait trafiqué un compteur électrique avant de procéder à des branchements clandestins au profit de plusieurs ménages et commerces du quartier Foncomè, dans la commune de Dogbo. Le dispositif frauduleux permettait d’alimenter plusieurs installations à partir de cette source illégale.

À la suite de son arrestation, cinq usagers identifiés comme bénéficiaires des branchements ont également été appréhendés le jeudi 25 septembre 2025. Ils sont accusés d’avoir raccordé leurs habitations et activités commerciales à l’installation mise en place par l’enseignant. Cette affaire suscite une vive réaction au sein de la population locale, où la lutte contre les branchements illégaux reste une préoccupation majeure pour la SBEE. Les mis en cause devraient répondre de leurs actes devant la justice dans les prochains jours.