Bénin : un escroc spécialisé dans les cabines MoMo arrêté

Un véhicule de la police républicaine

Après plusieurs mois de traque, la police du commissariat de Godomey a mis la main sur un individu soupçonné d’escroquerie à grande échelle. Selon Peace Fm qui a rapporté l’information, son identité n’a pas été dévoilée, mais il est présenté comme l’un des acteurs les plus actifs d’un mode opératoire qui a déjà piégé de nombreuses victimes.

D’après les informations recueillies, le mis en cause se faisait embaucher dans des cabines de transfert d’argent mobile après avoir repéré des annonces diffusées à la radio ou sur les réseaux sociaux. Une fois installé, il profitait de la confiance des employeurs pour siphonner leurs comptes avant de disparaître avec les téléphones utilisés pour les transactions.

Sa dernière opération, survenue il y a deux semaines environ, lui aurait permis de subtiliser plus de deux millions de francs CFA, en plus des terminaux de transfert. Un scénario qui n’était pas isolé, puisque l’homme est soupçonné d’avoir sévi dans plusieurs localités, notamment à Agla, Gbégamey, Pahou, Calavi, Akpakpa et Fidjrossè. Depuis son arrestation, plusieurs personnes se sont présentées au commissariat de Godomey pour reconnaître l’escroc et témoigner des préjudices subis. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’évaluer l’ampleur réelle de ses activités frauduleuses.