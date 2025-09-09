Bénin :  un jeune arrêté avec 124 cartes SIM à Mougnon

Un véhicule de la police républicaine

La Police républicaine a mis la main sur un présumé cybercriminel à Mougnon, dans la commune de Toffo. L’opération, menée mercredi 3 septembre 2025 par le commissariat de l’arrondissement, a conduit à l’interpellation d’un jeune homme de 22 ans, vitrier de profession.

Selon les informations rapportées par la police sur ses plateformes digitales, on arrestation est intervenue à la suite d’une enquête discrète appuyée par des renseignements jugés fiables. Les agents ont ensuite procédé à une perquisition à son domicile de Mougnon-Houéli. Les fouilles ont permis de découvrir un matériel conséquent soupçonné d’alimenter des activités frauduleuses sur internet : deux téléphones Android, un appareil à touches, un routeur Wi-Fi, ainsi qu’une somme de 170 000 francs CFA.

Le plus impressionnant reste la saisie de 124 cartes SIM, dont 69 d’un opérateur et 55 d’un autre opérateur. Ce dispositif laisse entrevoir une organisation bien rodée pour des opérations numériques à grande échelle. Le suspect a été remis à la Direction de lutte contre la cybercriminalité pour approfondir les investigations. Les enquêteurs devront établir la nature exacte de ses activités, identifier d’éventuels complices et déterminer si des victimes ont déjà été recensées.