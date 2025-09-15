Bénin : une fillette de 8 ans meurt après un incident avec une arme à feu

Dans la commune de Klouékanmè, le vendredi 12 septembre 2025, une fillette âgée de 8 ans a perdu la vie dans un incident familial lié à une arme artisanale. Le drame est survenu dans le village d’Ehouzou. Avant la survenue de ce drame, la petite fille jouait avec un ami, en présence de son grand-père, d’après les informations rapportées par Le Potentiel.

L’arme artisanale appartenant à ce dernier avait été laissée à portée de main. La petite a essayé de donner un coup à un gecko avec l’arme en question. Lors de ce geste, la gâchette s’est actionnée et la décharge l’a atteinte en pleine poitrine. Le choc a été fatal.

Immédiatement après l’accident, le grand-père, propriétaire de l’arme, a pris la poudre d’escampette. Mises au parfum de la situation, les forces de l’ordre et les autorités locales se sont rendues sur les lieux du drame. Une enquête a été ouverte pour faire plus de lumière sur les circonstances exactes et pour retrouver le fugitif. Ce drame, qui survient à quelques jours de la rentrée scolaire, doit interpeller les parents à redoubler de vigilance pour la sécurité des enfants.