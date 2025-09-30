Bénin: Voici les farines infantiles retirées de la circulation

L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) a annoncé, ce 30 septembre 2025, le retrait immédiat du marché de plusieurs lots de farines infantiles importées de France et distribuées au Bénin. L’alerte fait suite à une notification transmise par le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’Union européenne, faisant état de la présence d’aflatoxine B1 à des niveaux supérieurs aux seuils réglementaires.

Ces produits, destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, sont considérés comme dangereux pour la santé. L’ABSSA a donc demandé aux distributeurs, importateurs et consommateurs d’arrêter immédiatement la commercialisation et la consommation des lots concernés, et de procéder à leur rappel.

Sont spécifiquement visés :

Blédine croissance céréales vanille et lait 12 mois, étui 400 g , avec plusieurs lots portant des dates limites de consommation comprises entre le 11 et le 12 septembre 2026 ;

, avec plusieurs lots portant des dates limites de consommation comprises entre le 11 et le 12 septembre 2026 ; Blédine biscuit dès 6 mois, Blédina 400 g, avec des lots datés entre le 3 et le 5 septembre 2026.

Les distributeurs sont invités à retirer ces produits des rayons, stocks et circuits de distribution, tout en relayant l’information à leurs réseaux. Quant aux consommateurs, il leur est recommandé de cesser immédiatement la consommation, de rapporter les produits aux points de vente et de signaler tout incident lié à leur usage au ministère de la Santé.

L’ABSSA souligne que cette mesure vise à protéger la santé des plus jeunes, une population particulièrement vulnérable aux risques liés aux contaminations alimentaires. Elle appelle à la vigilance et à la coopération de tous les acteurs afin d’assurer une gestion rapide et efficace de cette alerte.