Bénin : Wadagni choisit le Bloc Républicain pour sa première sortie officielle

Désigné pour porter les couleurs de la mouvance lors de l’élection présidentielle d’avril 2026, Romuald Wadagni a effectué, ce lundi 1er septembre, sa première sortie officielle en tant que candidat. Il s’est rendu au siège du Bloc Républicain (BR), accompagné du ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, ainsi que de quelques membres du gouvernement.

À son arrivée, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances a été accueilli par les responsables du parti, avec lesquels il a eu des échanges portant sur les perspectives et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la prochaine bataille électorale. Cette visite marque le début d’une série de rencontres que le candidat mènera avec les différentes composantes de la mouvance.

« Pas de pression pour influencer ce choix »

Abdoulaye Bio Tchané avait clarifié le processus qui a conduit à la désignation de Romuald Wadagni. Selon lui, cette décision résulte d’un consensus au sein de la mouvance, fruit de concertations menées avec l’ensemble des parties prenantes. « Le président Patrice Talon n’a pas exercé de pression pour influencer ce choix. Le Président n’est pas intervenu pour convaincre qui que ce soit. Il y a eu des échanges avec lui, mais les avis étaient convergents entre lui, la direction exécutive des partis et moi-même », a-t-il affirmé, appelant à saluer cette entente.

La candidature de Romuald Wadagni a en effet été validée conjointement par les deux principales formations de la mouvance, l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR). Les responsables des deux partis insistent sur la légitimité de ce choix et sur l’unanimité qui l’a entouré. Cette première sortie de campagne interne marque ainsi l’entrée en scène officielle de Romuald Wadagni, dont la désignation, selon les observateurs, traduit la volonté de la mouvance de maintenir une dynamique de continuité et de cohésion à l’approche du scrutin présidentiel.