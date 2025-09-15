Bill Gates : son ultime leçon aux entrepreneurs en pleine retraite

Bill Gates (Ben de la Cruz/NPR )

Bill Gates, pionnier de la révolution numérique, a marqué l’histoire en cofondant Microsoft dans les années 1970 avec Paul Allen. Grâce à des innovations comme le système d’exploitation Windows, il a rendu l’informatique accessible au grand public et bâti l’un des empires technologiques les plus influents au monde.

Après avoir quitté la direction de Microsoft, il s’est tourné vers la philanthropie avec la Fondation Bill et Melinda Gates, tout en restant une figure majeure dans le domaine technologique.

Sous sa direction, Microsoft a su rivaliser avec des géants comme IBM en développant des logiciels universels et intuitifs. Pourtant, malgré des décennies d’expérience, Gates n’a jamais sous-estimé l’importance de rester en contact avec le terrain.

Publicité

Une immersion dans le service client pour mieux comprendre

Une conviction qu’il a récemment concrétisée de manière inattendue, prouvant que l’humilité et la proximité avec les utilisateurs restent des valeurs fondamentales, même pour les leaders les plus aguerris. Cette expérience acquise au fil des ans, Bill Gates vient d’ailleurs de la mettre au service de sa propre fille.

Il y a quelques jours, Bill Gates a surpris en jouant le rôle d’agent du service client pour Phia, une start-up cofondée par sa fille, Phoebe Gates. Cette jeune entreprise propose une application et une extension de navigateur visant à identifier des offres avantageuses et à encourager des choix écoresponsables, comme l’achat de produits d’occasion.

Le terrain, seul révélateur viable sur lequel se baser

Les grandes entreprises, souvent absorbées par des stratégies globales et des analyses de données, risquent de perdre de vue les attentes réelles de leur public. Gates, en s’impliquant concrètement, rappelle que l’innovation ne peut prospérer sans une compréhension approfondie des besoins du terrain. L’innovation doit s’ancrer dans la réalité des utilisateurs. En d’autres termes, seul le terrain peut faire office de révélateur viable sur la qualité d’un service, d’un produit et, in fine, permettre d’adapter pour répondre au vrai besoin exprimé.