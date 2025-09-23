Bloqué par le convoi de Trump, Macron poursuit son chemin à pied à New York

Photo : Ludovic Marin/AFP

Le président français Emmanuel Macron a été momentanément immobilisé à New York après son discours à l’ONU. Son véhicule s’est retrouvé pris dans le dispositif de sécurité accompagnant le convoi de Donald Trump, président en exercice des États-Unis. Face à l’attente prolongée, le chef de l’État a choisi de parcourir une partie du trajet à pied. L’épisode illustre la rigidité des mesures entourant les déplacements présidentiels américains.

Une circulation paralysée en plein Manhattan

À la sortie de son intervention à l’Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron a tenté de rejoindre l’ambassade de France. Le cortège présidentiel américain bloquait alors plusieurs artères de Manhattan, provoquant l’arrêt complet des véhicules à proximité. Selon une vidéo relayée par des médias internationaux, le président français échange brièvement avec un policier new-yorkais qui s’excuse de la situation. Constatant que son véhicule ne pouvait avancer, il a décidé de poursuivre son chemin à pied, escorté par son équipe de sécurité.

Avant de quitter son véhicule, Emmanuel Macron a pris son téléphone pour contacter directement Donald Trump. Sur les images, on l’entend glisser avec un ton ironique : « Devine quoi, je suis bloqué dans la rue parce que tout est fermé pour toi », rapporte la presse américaine. Cette remarque illustre la gêne occasionnée par la mise en place du dispositif, alors que les deux dirigeants se trouvaient simultanément dans le secteur de Midtown Manhattan.

Publicité

Un rappel sur la sécurité présidentielle américaine

Le dispositif entourant les déplacements d’un président des États-Unis est l’un des plus stricts au monde. Sur le sol américain, le Secret Service planifie plusieurs semaines à l’avance chaque sortie publique. Le cortège présidentiel inclut généralement entre 40 et 50 véhicules, dont la limousine blindée surnommée « The Beast », des unités médicales et des véhicules de communication sécurisés. Lors de déplacements à l’étranger, la logistique est encore renforcée : routes fermées, forces de l’ordre locales mobilisées et protocoles coordonnés entre agences nationales et américaines.

Cette organisation vise à protéger le président contre tout risque d’attentat, mais elle entraîne aussi des perturbations considérables pour la circulation. Les riverains comme les dirigeants étrangers peuvent s’y retrouver bloqués, comme ce fut le cas pour Emmanuel Macron à New York. L’épisode rappelle que la présence américaine sur la scène internationale implique un appareil de sécurité souvent difficile à contourner. Pour de futures rencontres bilatérales, les contraintes liées à ce protocole resteront un élément incontournable des déplacements diplomatiques.

L’incident, sans conséquence majeure, a toutefois retenu l’attention car il a montré le président français poursuivant sa route à pied en pleine avenue new-yorkaise, après avoir lui-même signalé à son homologue américain les effets du dispositif de sécurité.