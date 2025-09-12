Bonheur au Maghreb : 2 pays dans le top 3 africain

Stan B - Unsplash

À travers l’Afrique, les gouvernements et les acteurs sociaux multiplient les initiatives pour améliorer la qualité de vie de leurs populations. Des programmes de santé, des projets éducatifs et des mesures de soutien économique visent à offrir à chacun la possibilité de s’épanouir pleinement. Ces efforts commencent à porter leurs fruits, comme le montre le dernier Rapport mondial sur le bonheur 2025, qui évalue le bien-être sur la base de critères tels que le revenu, la santé, la confiance dans les institutions, la liberté individuelle et le soutien communautaire.

Le Maghreb brille sur le podium africain

Le rapport révèle que, sur le continent, certains pays se démarquent nettement. L’Algérie occupe la troisième place en Afrique et la 87ᵉ position mondiale, confirmant sa progression en matière de bien-être. La Libye arrive juste devant elle, tandis que l’île Maurice conserve la première place africaine. Cette performance du Maghreb souligne l’efficacité des politiques locales visant à combiner sécurité sociale, infrastructures de santé et dynamisme communautaire.

Ces classements ne se limitent pas à une simple question de chiffres. Ils traduisent l’impact concret des choix politiques sur le quotidien des citoyens. Un revenu stable, des services de santé accessibles et une confiance croissante envers les institutions publiques contribuent à créer un environnement où les individus peuvent s’épanouir, se sentir en sécurité et participer activement à la vie de leur société.

Vers un renforcement du bien-être durable

La présence de deux pays maghrébins parmi les trois premiers d’Afrique illustre aussi l’importance des stratégies intégrées de développement humain. Au-delà des indicateurs économiques, c’est la combinaison de liberté individuelle, de cohésion sociale et d’intégrité institutionnelle qui fait la différence. En mettant l’accent sur ces éléments, les nations de la région montrent qu’il est possible d’améliorer le bonheur de manière tangible et mesurable.

Ces résultats ouvrent des perspectives encourageantes pour le continent : en tirant les leçons des exemples du Maghreb et de l’océan Indien, d’autres pays africains pourraient adapter leurs politiques pour favoriser un bien-être durable, où le progrès économique s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie et de la satisfaction personnelle.