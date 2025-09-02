Café : un nouveau bienfait identifié par une étude, ce qu’il en est vraiment !

Photo de Nathan Dumlao - Unsplash

En 2024, le marché mondial du café a atteint un chiffre d’affaires impressionnant de 132,13 milliards de dollars, soutenu par le travail de plus de 25 millions de producteurs, principalement installés au Brésil et en Éthiopie. Bien plus qu’une simple boisson, le café s’est imposé comme un rituel quotidien, unissant les cultures et rythmant les journées, des petits déjeuners aux pauses au travail.

Son influence ne se limite pas à son aspect social : les scientifiques s’intéressent de plus en plus à ses effets bénéfiques sur la santé, notamment en matière de longévité. En analysant des données issues de plusieurs continents et impliquant des centaines de milliers de participants, les chercheurs ont observé qu’une consommation modérée, environ trois tasses par jour, pourrait améliorer la santé globale et prolonger l’espérance de vie de près de deux ans.

Les atouts santé du café

Les recherches montrent qu’une consommation régulière et modérée de café est associée à une réduction des risques de mortalité précoce, ainsi qu’à une baisse de l’incidence de maladies graves comme les affections cardiovasculaires ou le diabète. Prudence est toutefois de mise. Ces résultats peuvent être influencés par des biais méthodologiques ou des différences de modes de vie. Par ailleurs, les bénéfices observés varient selon des critères individuels, tels que l’âge, le sexe ou le profil génétique.

Les composés actifs du café, parmi lesquels on trouve des antioxydants, des polyphénols et de la caféine, sont au cœur de ces effets positifs. Ces éléments aident à combattre l’inflammation, protègent les cellules contre le stress oxydatif et soutiennent les fonctions cognitives et musculaires. Avec plus de 2 000 composés identifiés, le café agit de manière multifactorielle pour favoriser une meilleure santé sur le long terme et ralentir les effets du vieillissement.

Attention aux excès de caféine

Une consommation excessive peut, à l’inverse, provoquer des effets indésirables comme de l’anxiété ou des troubles du sommeil. Enfin, pour optimiser son impact sur la longévité, le café doit s’intégrer dans un mode de vie équilibré, alliant une alimentation saine et une activité physique régulière. Comme souvent, finalement, « trop, c’est trop », attention donc à ne pas trop en consommer (pas plus de 3 tasses).