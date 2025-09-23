Cancer colorectal : une étude met en cause les boissons sucrées

Photo de Jorge Franganillo sur Unsplash

Une étude scientifique récente établit un lien direct entre la consommation de boissons sucrées et l’aggravation du cancer colorectal. Le mélange de glucose et de fructose contenu dans ces produits stimulerait la prolifération et la dispersion des cellules tumorales. Les résultats, issus de recherches expérimentales, invitent à s’interroger sur l’impact des habitudes alimentaires sur l’évolution de la maladie. La prévention et l’information des consommateurs apparaissent comme des enjeux clés face à ces nouvelles données.

Le sucre comme carburant pour les cellules cancéreuses

Les chercheurs ont observé que l’association glucose-fructose apporte une énergie supplémentaire aux cellules tumorales, favorisant leur croissance rapide et leur diffusion dans l’organisme. Ce mécanisme, mis en évidence lors d’expériences menées sur modèles animaux et cellulaires, va au-delà du simple effet du surpoids ou de l’obésité généralement associés à une consommation excessive de sucre. Il suggère une action directe du sucre sur la dynamique tumorale.

Bien que ces résultats nécessitent d’être confirmés par des travaux cliniques à grande échelle, ils soulignent un risque potentiel même en l’absence d’excès apparents. La question posée est celle de la consommation régulière et banalisée de sodas et boissons industrielles. Plusieurs spécialistes estiment que ces éléments devraient être pris en compte dans les recommandations de santé publique, afin de limiter un facteur pouvant accélérer l’évolution de la maladie.

Publicité

Les autres conséquences d’un excès de sucre

Ces nouvelles observations s’ajoutent à un corpus déjà conséquent d’études sur les effets négatifs du sucre. Une consommation élevée est associée à l’augmentation du diabète de type 2, aux pathologies cardiovasculaires et à la stéatose hépatique non alcoolique. L’excès de sucres simples favorise également l’obésité et contribue à des déséquilibres métaboliques qui pèsent sur la santé globale. Ces éléments rappellent que la problématique ne se limite pas au seul cancer colorectal mais concerne l’ensemble des maladies chroniques liées au mode de vie.

Au regard de ces constats, des experts en nutrition et en santé recommandent de privilégier l’eau ou les boissons non sucrées, et de limiter la consommation régulière de sodas et jus industriels. Ces pratiques, associées à une alimentation équilibrée, constituent un levier essentiel pour réduire les risques. Les résultats de cette étude expérimentale fournissent ainsi une pièce supplémentaire au puzzle scientifique sur le rôle du sucre et appellent à une vigilance accrue dans les choix alimentaires du quotidien.