Cancer, maladies cardiaques : les dangers du vapotage chez les jeunes

Chez les adolescents, l’usage des cigarettes électroniques ne se limite pas à un simple plaisir ou à une mode. Ces appareils agissent comme un tremplin vers la consommation de tabac traditionnel et exposent les jeunes à des risques sérieux pour leur santé. Des saveurs attractives et des designs sophistiqués séduisent les adolescents, mais derrière cette apparence ludique se cachent des effets nocifs sur le cœur et les poumons. Le système cardiovasculaire subit des tensions similaires à celles causées par le tabac classique, avec une pression artérielle plus élevée, un rythme cardiaque accéléré et des vaisseaux moins souples, autant de facteurs qui favorisent les maladies cardiaques futures.

Une adoption rapide et inquiétante chez les jeunes

Le vapotage a stoppé la tendance à la baisse du tabagisme observée depuis des décennies. En Norvège, la cardiologue Maja-Lisa Løchen, citée par Euronews, indique que le nombre de jeunes utilisateurs a grimpé rapidement, passant de presque aucun à plus d’un adolescent sur dix en seulement quatre ans, malgré l’interdiction de vente aux mineurs. Cette progression montre l’efficacité des stratégies marketing des industriels de la nicotine, qui ciblent les jeunes avec des produits séduisants. Les études scientifiques démontrent que ces comportements précoces augmentent le risque de développer des problèmes cardiovasculaires et certains cancers. Même si les e-cigarettes ne sont apparues que récemment, la littérature scientifique sur leurs effets est déjà abondante et indique clairement que ces dispositifs ne sont pas sans danger.

Les conséquences à long terme

Les médecins tirent la sonnette d’alarme : les adolescents pourraient devenir une génération fortement dépendante à la nicotine. Les dommages sur le cœur et les poumons pourraient se manifester des années plus tard, avec une hausse des maladies cardiaques et pulmonaires. Les substances inhalées via la vape peuvent aussi favoriser l’apparition de cancers, même si les effets exacts ne seront entièrement connus que dans plusieurs décennies. Face à ces risques, il est important d’informer les familles et de renforcer la prévention pour éviter que les jeunes soient exposés à des conséquences irréversibles sur leur santé future.