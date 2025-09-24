Candidat de l’opposition béninoise à la présidentielle : La fumée blanche pour bientôt ?

Yayi Boni. Photo : DR

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé, ce mercredi 24 septembre 2025, l’ouverture officielle du processus de désignation de ses candidats en vue des prochaines échéances électorales. Sont concernés les scrutins législatifs et communaux du 11 janvier ainsi que la présidentielle prévue pour le 12 avril 2026. Cette décision est issue de la réunion de la coordination nationale tenue la veille au siège du parti.

Afin de conduire cette phase déterminante, deux instances ont été mises sur pied. Le comité national de candidature, constitué de 15 membres, jouera un rôle central dans l’examen des dossiers. Sa composition reflète un équilibre : chaque département du pays y dispose d’un représentant, auxquels s’ajoutent un membre désigné par le président du parti, un autre issu du secrétariat administratif et un représentant du secrétariat chargé des affaires électorales.

Les missions assignées

La commission aura pour tâche d’évaluer les candidatures à l’investiture. Un appel sera lancé pour préciser les critères d’éligibilité et les modalités de dépôt des dossiers. Comme lors de la précédente présidentielle – marquée par la disqualification de Reckya Madougou –, les postulants seront soumis à des auditions. Ces entretiens permettront d’apprécier leur parcours, leurs propositions politiques et leurs capacités à mobiliser les ressources nécessaires à une campagne.

Le calendrier prévoit que les dossiers pour l’élection présidentielle soient déposés entre le 10 et le 14 octobre 2025. Les Démocrates disposent donc de quelques semaines pour finaliser leur processus et dégager les candidatures qui porteront leurs couleurs en 2026. Alors que l’opposition s’organise, la majorité présidentielle a déjà tranché. Depuis fin août, le duo Romuald Wadagni – Mariam Talata a été investi pour défendre les couleurs du camp au pouvoir lors de la prochaine présidentielle.