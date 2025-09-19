Capturé en Ukraine, un athlète kényan fustige son enrôlement en Russie

Evans. Photo: 57th Separate Motorised Infantry Brigade. Source: Youtube

Un citoyen kényan, identifié comme Evans et pratiquant l’athlétisme depuis plus de dix ans, a été intercepté par les forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv. D’après son témoignage, il aurait été recruté malgré lui par l’armée russe alors qu’il se trouvait à Saint-Pétersbourg pour un voyage. Dans une vidéo publiée mercredi 17 septembre par la 57e brigade motorisée ukrainienne et relayée par Kyiv Independent, Evans détaille son transfert vers un camp militaire russe et affirme ne pas être hostile à l’Ukraine.

Un séjour touristique qui vire au piège

Evans explique que l’incident a débuté quelques jours avant son retour au Kenya, lorsqu’un homme l’a approché pour l’aider à prolonger son visa et lui proposer un emploi. Après la signature du contrat en russe, il est conduit par plusieurs hommes vers un lieu inconnu, sans possibilité de refus. On lui aurait alors indiqué qu’il devait prendre part aux combats sous peine de mort. L’athlète a tenté de s’échapper au front en rejoignant les lignes ukrainiennes, mais il a été intercepté par une patrouille locale qui lui a apporté eau et nourriture.

Selon Evans, le camp accueillait principalement des soldats russes, mais aussi quelques Biélorusses et Tadjiks. Il insiste sur le fait qu’il n’avait pas choisi de se battre et qu’il était contraint par les circonstances. La brigade ukrainienne précise que l’entretien a été enregistré avec son accord, et avertit le public que le témoignage doit être interprété en tenant compte de sa participation aux combats côté russe.

Participation étrangère et enjeux pour l’Ukraine et la Russie

Depuis 2022, la guerre en Ukraine s’est élargie avec l’implication de combattants étrangers aux statuts variés. L’Ukraine a intégré des ressortissants dans ses rangs via l’International Legion, qui regroupe des personnes venues de divers pays pour combattre sur le front. La Russie a également mobilisé des combattants étrangers, originaires de différentes régions du monde. Ces engagements concernent notamment des citoyens d’Afrique, d’Asie et d’anciennes républiques soviétiques.

Le témoignage d’Evans peut contribuer à mieux documenter les pratiques de recrutement et les dangers auxquels sont exposés les étrangers dans les zones de combat. Evans demeure sous garde ukrainienne, et ses déclarations servent à éclairer les modalités d’enrôlement et le rôle des combattants étrangers dans la guerre en Ukraine.