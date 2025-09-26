Catastrophe minière au Nigeria : plus de 100 personnes piégées, 13 corps récupérés

Un site d’orpaillage artisanal s’est effondré à Kadauri, dans l’État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, laissant plus de 100 personnes piégées sous terre. Les équipes de secours ont déjà retrouvé 13 corps et poursuivent les recherches malgré les risques d’effondrement supplémentaire. L’accident, survenu jeudi, met en évidence la vulnérabilité des exploitations artisanales face à l’absence de mesures de sécurité. Les autorités locales redoutent un bilan plus lourd au fur et à mesure que l’exploration du puits progresse. Cette tragédie relance le débat sur la régulation du secteur minier informel dans le pays.

Secours difficiles dans un site instable

Les premières opérations ont débuté dans la nuit de jeudi à vendredi, mobilisant des volontaires et des équipes locales peu équipées face à la fragilité du terrain. Plusieurs sauveteurs ont dû être évacués après des signes de suffocation, le puits étroit et profond manquant d’oxygène et de moyens de ventilation. Un témoin a rapporté que « seulement quinze personnes » auraient pu être extraites vivantes dans les heures suivant l’accident. Le gouverneur de l’État de Zamfara a appelé à un renforcement immédiat des secours et à l’appui du gouvernement fédéral.

La zone de Kadauri, réputée pour ses gisements aurifères, accueille depuis des années des mineurs informels venus de diverses régions du nord du Nigeria. L’absence de normes techniques et de dispositifs de contrôle rend ces puits très vulnérables à l’érosion et aux effondrements, surtout pendant la saison des pluies. Les autorités redoutent qu’un glissement de terrain n’ait contribué à fragiliser davantage la galerie où se trouvaient des dizaines de travailleurs au moment du drame.

Le bilan reste incertain. Alors que 13 corps ont été retrouvés, des dizaines d’autres restent inaccessibles sous plusieurs mètres de gravats et de sable. Les autorités locales n’ont pas encore confirmé le nombre exact de disparus. La perspective de retrouver des survivants s’amenuise à mesure que le temps passe et que le sol reste instable. Un rapport complet est attendu dès que les opérations de recherche pourront être sécurisées.

L’orpaillage artisanal, un secteur à risque récurrent

Cette catastrophe met en lumière un phénomène répandu dans plusieurs pays du Sud : l’essor de l’orpaillage artisanal, souvent en dehors des circuits industriels et réglementaires. Des milliers de travailleurs, attirés par la promesse de revenus rapides, creusent des galeries étroites sans renforcement ni ventilation. Ce mode d’exploitation, présent au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali ou encore en République démocratique du Congo, a déjà été à l’origine d’accidents meurtriers au cours des dernières années.

Dans certaines régions, l’extraction artisanale constitue une part essentielle de l’économie locale, mais elle s’accompagne de risques élevés pour la sécurité des mineurs et pour l’environnement. Les gisements sont souvent situés dans des zones rurales éloignées, où les autorités disposent de moyens limités pour assurer le contrôle et la prévention. Des experts rappellent qu’une meilleure réglementation et un accompagnement technique pourraient réduire la fréquence des effondrements, tout en garantissant un revenu plus sûr aux travailleurs.

La multiplication des accidents, comme celui de Kadauri, suscite des appels à renforcer le cadre légal et à soutenir la transition vers des exploitations plus sûres. Certaines organisations locales plaident pour la mise en place de formations et de dispositifs de contrôle adaptés au contexte artisanal. Les initiatives visant à intégrer progressivement ces mineurs dans des coopératives légalement reconnues sont souvent freinées par le manque de financement et par l’insécurité qui sévit dans certaines régions productrices d’or.

Les autorités nigérianes ont promis une enquête pour déterminer les causes exactes de l’effondrement et envisagent des mesures destinées à sécuriser les autres sites d’orpaillage. Les recherches se poursuivent à Kadauri, mais les sauveteurs doivent composer avec un terrain instable et des moyens limités.