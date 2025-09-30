CDC Bénin et Proparco unissent leurs forces pour stimuler l’investissement privé

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et Proparco, filiale du groupe Agence Française de Développement (AFD) spécialisée dans le financement du secteur privé, ont signé un protocole d’accord historique destiné à dynamiser l’économie béninoise et à attirer davantage d’investissements à fort impactCommuniqué de Presse Signature.

Une alliance pour accélérer la transformation économique du Bénin

La signature de ce mémorandum d’entente s’est déroulée à l’occasion de la visite officielle à Cotonou de Françoise Lombard, Directrice générale de Proparco. Cette étape marque une avancée significative dans l’ancrage de l’institution en Afrique de l’Ouest, avec l’ouverture d’une antenne à Cotonou rattachée à la direction régionale d’Abidjan. L’objectif est clair : conjuguer les expertises de Proparco et de la CDC Bénin pour cofinancer et accompagner des projets structurants dans six secteurs prioritaires :

agro-industrie,

énergies renouvelables,

infrastructures,

santé,

éducation,

numérique.

Un levier pour mobiliser les capitaux privés

Au-delà du cofinancement, ce partenariat entend favoriser le partage d’expériences et déployer des instruments financiers innovants. L’ambition est de catalyser davantage de capitaux privés vers des initiatives capables de générer des emplois et de transformer durablement l’économie béninoise. Maryse Lokossou, Directrice générale de la CDC Bénin, a souligné :

« Ce partenariat s’inscrit dans une logique de convergence des visions de nos deux institutions, afin de proposer des solutions sur mesure aux investisseurs, de stimuler la croissance du secteur privé et d’accélérer le développement socio-économique du Bénin ».

De son côté, Françoise Lombard, Directrice générale de Proparco, a insisté sur la portée régionale de l’accord :

« Ce protocole illustre notre ambition commune : accélérer le financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest et contribuer à bâtir une croissance durable, inclusive et résiliente. La création d’une antenne de Proparco à Cotonou traduit notre volonté d’accompagner au plus près les acteurs béninois ».

Des institutions complémentaires

Proparco bénéficie de plus de 45 ans d’expérience dans le soutien au secteur privé, avec une présence dans 25 implantations locales à travers le monde. Sa stratégie 2023-2027, « Agir ensemble pour plus d’impacts », vise à amplifier ses interventions face aux défis environnementaux et sociaux.

La CDC Bénin, établissement public financier, joue un rôle clé dans la mobilisation et la gestion de l'épargne nationale pour financer le développement économique et social, en appui aux politiques publiques de l'État.

Une étape décisive pour le Bénin

Dans un contexte de croissance soutenue, le pays s’appuie de plus en plus sur l’initiative privée pour renforcer son tissu économique. L’accord entre la CDC Bénin et Proparco apparaît ainsi comme un accélérateur stratégique, capable de renforcer la compétitivité nationale et de créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs locaux et internationaux.