Celtiis School Awards 2025 : L’opérateur célèbre douze meilleures bachelières dans le Bénin

Celtiis a inauguré ce mercredi 24 septembre 2025 au siège de l’entreprise, la première édition des Celtiis School Awards. Douze jeunes filles, meilleures bachelières de chaque département, ont été distinguées. Une initiative citoyenne qui inscrit l’opérateur de télécommunications au cœur du développement social et éducatif du Bénin, dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

Le hall de l’immeuble Grand Bleu, siège de Celtiis à la Marina, a accueilli une cérémonie d’exception ce mercredi 24 septembre 2025. À l’honneur : douze jeunes filles, meilleures bachelières issues de chacun des départements du Bénin. L’événement marque la première édition des Celtiis School Awards, un programme qui illustre la volonté de l’opérateur de télécommunications de conjuguer performance économique et responsabilité sociale.

« En récompensant ces jeunes filles, qui représentent les 12 départements du Bénin, nous adressons un message fort à toute la jeunesse : nous croyons en votre potentiel », a déclaré le Directeur général de Celtiis, Omar Gueye Ndiaye, en saluant le courage et la rigueur de ces nouvelles ambassadrices de l’excellence.

Des récompenses qui ouvrent des perspectives

Au-delà des distinctions symboliques, Celtiis a remis à chaque lauréate un ordinateur portable, une dotation Internet annuelle et une formation d’initiation à l’informatique, autant d’outils pour les accompagner dans la poursuite de leurs études supérieures. La meilleure bachelière nationale, Arinloyé Hilary, élève du collège Notre Dame de Lourdes de Porto-Novo, créditée d’une moyenne exceptionnelle de 18,47/20, est repartie en plus avec un chèque de 500 000 F CFA.

Dans son allocution, la jeune porte-parole des lauréates a exprimé sa gratitude : « Plus qu’une récompense, c’est un encouragement qui nous donne confiance pour la suite. Ces jours passés à Celtiis nous ont permis de découvrir vos équipes, vos métiers et de comprendre que l’excellence peut aussi rimer avec engagement et citoyenneté. »

Une immersion pour découvrir le monde de l’entreprise

La cérémonie a été l’aboutissement d’un programme de trois jours d’immersion au cœur de Celtiis. Les lauréates ont eu l’opportunité de visiter les locaux, d’échanger avec les équipes, et de bénéficier de séances de formation et de coaching. Une expérience inédite qui les a plongées dans la réalité professionnelle et les a préparées à mieux aborder leurs ambitions futures. Le représentant du Directeur général de l’Office du Baccalauréat, Toby Ahonlonsou, a rappelé que ces résultats sont le fruit d’un effort collectif et d’un système éducatif en progrès constant : « Ceux que vous honorez aujourd’hui caracolent en tête de liste par mérite, au terme de durs labeurs et d’une persévérance exemplaire. Ces jeunes talents incarnent l’excellence dont notre système éducatif peut s’enorgueillir. »

Le père directeur du collège Notre Dame de Lourdes, d’où provient la meilleure lauréate, a pour sa part exhorté les jeunes filles à persévérer : « Le Seigneur a déposé en vous des talents que vous êtes appelées à multiplier. Restez accrochées aux valeurs qui vous ont conduites à ce succès et vous ferez des merveilles. »

Miser sur l’éducation pour bâtir l’avenir

Au terme de la cérémonie, Celtiis a réaffirmé son ambition de contribuer à un Bénin plus équitable et plus prospère. « Soutenir l’excellence scolaire féminine, c’est encourager la méritocratie et investir dans la force motrice du Bénin », a insisté Omar Gueye Ndiaye, voyant en ces lauréates « des leaders en devenir » appelées à occuper demain des postes de responsabilité. Avec Celtiis School Awards, l’entreprise inscrit un message durable : l’éducation et l’égalité des chances sont les véritables leviers du développement. Pour Celtiis, ces jeunes filles sont bien plus que des lauréates ; elles incarnent les bâtisseuses de l’avenir du Bénin.