Chargements hors gabarit : la police républicaine béninoise intercepte 70 véhicules

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

L’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), en collaboration avec le Centre national de sécurité routière (Cnsr), la police républicaine et les directions départementales du Cadre de vie et des Transports, a mené le mardi 2 septembre 2025, une opération de contrôle des chargements hors gabarit dans plusieurs départements du pays.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale de communication pour le changement de comportement, dont l’objectif est de transformer durablement les pratiques des transporteurs et de renforcer la culture de sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Au total, 70 véhicules ont été interceptés lors de cette opération. On dénombre 24 véhicules à Kandi dans le département de l’Alibori, 23 dans l’Ouémé et le Plateau (dont 9 à Porto-Novo, 9 à Ikpinlè et 5 à Okeita), 14 dans le Littoral et 9 dans l’Atacora.

Publicité

Au-delà des sanctions infligées aux contrevenants, chaque interception a été l’occasion d’un dialogue direct avec les conducteurs. Les équipes ont mis l’accent sur l’explication des risques liés aux surcharges, la sensibilisation au respect des normes de sécurité et la nécessité de développer une conscience collective autour des enjeux de la circulation. L’approche adoptée, alliant contrôle répressif et communication éducative, vise à créer un effet d’entraînement au sein de la communauté des transporteurs. Elle cherche à instaurer progressivement une culture de conformité volontaire aux réglementations en vigueur.

La présence active des autorités sur le terrain envoie un message aux contrevenants potentiels. La réglementation en matière de chargements sera appliquée avec rigueur. Les opérations de contrôle, selon l’ANaTT et ses partenaires, se poursuivront de manière régulière et renforcée dans tout le pays.