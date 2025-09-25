Chine vs USA : comment Elon Musk pourrait faire perdre une bataille

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

La Lune redevient l’épicentre de la compétition spatiale, avec SpaceX en première ligne des ambitions américaines. L’entreprise d’Elon Musk, pionnière des fusées réutilisables, développe actuellement le lanceur Starship pour la NASA, dans le cadre du programme Artemis.

Objectif : poser à nouveau des astronautes sur le sol lunaire d’ici à 2027, tout en préparant le terrain pour des missions vers Mars. Un projet qui doit rétablir la domination américaine dans l’espace, face à des concurrents toujours plus agressifs. Pourtant, des signaux d’alerte clignotent. Les défis techniques s’accumulent, menaçant de repousser ce calendrier ambitieux. Si les États-Unis tergiversent, la Chine, en pleine ascension spatiale, pourrait bien leur ravir la première place.

Starship : des défis technologiques persistants

Le nœud du problème ? Le transfert de propergol cryogénique en orbite, une étape clé pour ravitailler Starship. Les moteurs Raptor 3, pièces maîtresses de la fusée, nécessitent encore des ajustements critiques. Des inspections récentes ont révélé des retards qui rendent le calendrier de 2027 de plus en plus incertain. Pour les experts, l’objectif semble désormais hors de portée, du moins sans délais supplémentaires.

Publicité

Pékin talonne Washington

La Chine, elle, avance à marche forcée. Avec des progrès technologiques fulgurants, elle vise un alunissage habité dans les années à venir. Alors que les États-Unis misent sur des partenariats privés, Pékin développe une filière 100 % autonome, réduisant peu à peu son retard. Un contretemps majeur pour SpaceX pourrait ainsi offrir à la Chine une avance décisive, redessinant les rapports de force dans l’espace.

La NASA se retrouve dans une position délicate. Artemis 2 (2026) reste sur les rails, mais Artemis 3 vacille. L’agence spatiale américaine, très dépendante de SpaceX, doit concilier impératifs techniques et pression géopolitique. Une course à l’espace qui n’est pas sans rappeler les défis rencontrés lors de la Guerre Froide ou URSS d’alors et États-Unis s’étaient lancés dans une course effrénée pour devenir la première puissance à envoyer un humain sur la Lune.