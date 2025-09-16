Cholestérol, cœur : ces fruits ont de puissants effets bénéfiques

Photo : DR

Aux États-Unis, un spécialiste de la santé cardiovasculaire a détaillé son rituel matinal riche en baies. Ces fruits, souvent considérés comme de simples gourmandises, présentent en réalité des vertus mesurables pour le cœur et le métabolisme. Les recherches accumulées ces dernières années confirment leur rôle dans la régulation du cholestérol et la prévention des pathologies liées à l’âge. À l’heure où les maladies cardiovasculaires représentent encore une cause majeure de mortalité, l’adoption de ce type d’habitudes alimentaires prend une dimension stratégique.

Des fruits rouges au service du système cardiovasculaire

Le Dr Andrew Freeman, directeur du département de prévention et de bien-être cardiovasculaires au National Jewish Health de Denver, privilégie chaque matin un petit-déjeuner composé de myrtilles, framboises, fraises et flocons d’avoine. Ces aliments, riches en antioxydants et en fibres solubles, participeraient à la diminution du cholestérol total et du LDL, tout en favorisant une meilleure santé artérielle rapporte TODAY.com. Plusieurs publications scientifiques soulignent déjà que les fruits rouges contiennent des polyphénols capables de réduire l’inflammation chronique, un facteur reconnu des maladies cardiaques.

Les bénéfices observés vont au-delà du profil lipidique : ils concernent aussi la régulation de la glycémie et la lutte contre le stress oxydatif. La combinaison avec les céréales complètes, comme l’avoine, accentue cet effet grâce à l’apport en bêta-glucanes, fibres connues pour limiter l’absorption du cholestérol au niveau intestinal. Ce type de menu quotidien illustre une approche simple mais documentée de la prévention cardiovasculaire. Certains nutritionnistes estiment même qu’une consommation régulière de baies pourrait réduire de 10 à 15 % le risque de complications liées à l’âge. Ces résultats constituent un argument fort pour inciter les familles à intégrer plus systématiquement ces fruits dans leur alimentation.

D’autres références naturelles contre le cholestérol

Le rappel d’autres travaux récents conforte cette orientation vers des solutions naturelles. Ainsi, La Nouvelle Tribune a rapporté qu’au-delà des fruits, le gingembre dispose aussi de propriétés mesurables sur le cholestérol. Des essais cliniques évoquent une réduction notable du LDL après une consommation régulière de 2 à 3 grammes par jour, associée à une amélioration du taux de HDL. Les composés actifs du rhizome, comme les gingérols et les shogaols, seraient impliqués dans ce processus. Ce constat souligne que l’approche nutritionnelle dans la lutte contre l’hypercholestérolémie ne se limite pas à un seul groupe d’aliments, mais englobe un ensemble de produits accessibles dans le commerce.

Les données de santé publique rappellent par ailleurs que les maladies cardiovasculaires restent responsables de plus d’un décès sur trois dans le monde, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. En Europe, plusieurs campagnes officielles encouragent depuis 2004 la consommation de fruits et légumes à hauteur de cinq portions par jour pour réduire ce type de risques. Ces repères réglementaires, intégrés aux politiques nationales de prévention, donnent un cadre qui facilite l’adoption de comportements alimentaires plus équilibrés. Ils constituent aussi une référence utile pour comparer les initiatives privées et publiques visant à réduire le poids des maladies métaboliques sur les systèmes de santé.

Des travaux plus récents insistent sur le potentiel économique de cette orientation. La valorisation des filières agricoles locales de fruits rouges et de produits dérivés pourrait contribuer à la diversification des revenus, tout en renforçant la sécurité alimentaire. Les acteurs de la recherche, mais aussi les producteurs, trouvent dans ces résultats scientifiques une opportunité d’ouvrir de nouveaux marchés. Plusieurs organisations régionales envisagent d’ailleurs de développer des campagnes de sensibilisation grand public, pouvant servir de support à des partenariats commerciaux et éducatifs.