Condamnation de Bolsonaro: Lula sort du silence et envoie un message à Trump

Photo : Miguel Schincariol - AFP

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a réagi publiquement pour la première fois à la condamnation de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Il a tenu à exprimer son soutien à la décision de la Cour suprême, saluant ce qu’il considère comme une étape marquante pour la démocratie. Lula a même choisi un média américain, le New York Times, pour adresser un message plus large, notamment en direction de Donald Trump, qui avait critiqué la procédure.

Un verdict qui fait date

Quelques jours plus tôt, la justice brésilienne avait condamné Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison. L’ancien chef de l’État a été reconnu coupable d’avoir tenté de renverser l’ordre démocratique après sa défaite électorale de 2022. Les juges l’ont déclaré responsable d’avoir dirigé une organisation criminelle armée et d’avoir cherché à abolir les institutions par la force. Il s’agit d’une décision inédite dans l’histoire du pays, qui place pour la première fois un ex-président face à une peine de cette ampleur. Cette sévérité reflète la volonté des magistrats de marquer une frontière claire entre le débat politique et les attaques contre les fondements de la République.

Lula insiste sur la légitimité du procès

Dans sa réaction, Lula a choisi ses mots avec soin. « Je suis fier de la Cour suprême du Brésil pour sa décision historique », a-t-il affirmé. Et d’ajouter dans sa tribune publiée à l’étranger : « Le procès de l’ancien président Jair Bolsonaro n’était pas une chasse aux sorcières ». En insistant sur cette formule, le président actuel répond indirectement à Donald Trump, qui avait dénoncé un acharnement judiciaire. Lula souligne ainsi que le jugement ne repose pas sur des rivalités politiques, mais sur des actes qualifiés de crimes contre la démocratie.

Publicité

En recourant à une publication dans un journal américain, Lula cherche à élargir la portée de son message et à contrer le récit de ses détracteurs hors du Brésil. Il illustre aussi la volonté de défendre l’image de son pays sur la scène internationale, rappelant que la souveraineté nationale repose avant tout sur le respect des institutions.