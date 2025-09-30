Contrôle des vitres opaque au Bénin : Ce qui se passera ce mercredi

À partir de ce mercredi 1er octobre 2025, la Police républicaine entame l’application du décret N°2017-546 du 22 novembre 2017 interdisant la circulation des véhicules dotés de vitres opaques à l’avant. L’opération débutera par une phase de sensibilisation, au cours de laquelle les contrevenants seront interpellés et informés des prescriptions légales.

Selon les précisions officielles, tout véhicule dont le pare-brise ou les vitres latérales avant sont opaques et empêchent la visibilité de l’intérieur sera désormais considéré comme en infraction. Les vitres teintées d’origine, lorsqu’elles permettent de distinguer l’intérieur du véhicule et sont dûment autorisées par l’Agence nationale des Transports terrestres (ANaTT), ne sont pas concernées.

L’objectif principal est de renforcer la sécurité publique, dans un contexte où la visibilité du conducteur et des passagers est jugée essentielle. Les autorités estiment que les vitres opaques peuvent faciliter la dissimulation d’armes, de produits illicites ou de personnes recherchées, compliquant le travail de prévention et de contrôle des forces de l’ordre. Elles soulignent également que les filtres adhésifs sombres altèrent la perception de la route, surtout de nuit ou par temps de pluie, augmentant ainsi les risques d’accidents.

Toutefois, certaines catégories de véhicules échappent à cette interdiction : ambulances, véhicules de transport de fonds, de détenus, véhicules officiels de la Présidence ou de la sécurité d’État, ainsi que les véhicules blindés autorisés.

Pour cette première phase, aucune amende n’est prévue. Les automobilistes en infraction seront invités à remettre leurs véhicules à l’état initial ou à régulariser leur situation auprès de l’ANaTT. Le ministère de l’Intérieur insiste sur le caractère préventif de l’opération, qui vise à « garantir la sécurité des personnes et des biens » plutôt qu’à sanctionner. Les propriétaires de véhicules sont donc appelés à faire preuve de civisme et de responsabilité. La Police républicaine assure que la mesure sera appliquée avec rigueur sur toute l’étendue du territoire.