Corée du Nord : Kim Jong Un prêt au dialogue avec les USA, sans dénucléarisation

Photo : Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé être disposé à renouer des discussions directes avec Washington, selon la presse officielle parue lundi. Cette ouverture n’aurait lieu qu’à condition que les États-Unis cessent de faire pression sur Pyongyang pour démanteler son arsenal nucléaire. Cette question reste l’élément central du désaccord entre les deux pays et bloque toute avancée diplomatique depuis plusieurs années. Les propos du dirigeant nord-coréen relancent néanmoins le débat sur les perspectives d’une reprise des négociations.

Pyongyang met en avant ses conditions

D’après l’agence KCNA citée par Reuters, Kim Jong Un a déclaré qu’un entretien avec les responsables américains serait envisageable si Washington admettait la présence de l’armement nucléaire nord-coréen et cherchait une cohabitation pacifique. Cette prise de position intervient après plusieurs années d’impasse, marquées par l’échec du sommet de Hanoï en 2019. Elle pourrait être perçue comme une invitation à redéfinir les bases des relations entre les deux pays, alors que la stabilité de la péninsule coréenne demeure un sujet de préoccupation régionale.

Le régime de Pyongyang a poursuivi ses démonstrations de force par des essais balistiques et le développement de nouvelles capacités militaires. Ces activités suscitent l’inquiétude de ses voisins, tout en mettant à l’épreuve les mécanismes de sécurité collective. Le message du dirigeant vise à rouvrir un canal de discussion, à un moment où les tensions régionales pourraient justifier un nouveau cycle de négociations. Un futur accord multilatéral reste une option envisagée par plusieurs capitales.

Publicité

Le nucléaire au cœur des tensions

Depuis plus de trois décennies, la Corée du Nord maintient un programme nucléaire malgré les restrictions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les mesures de sanctions renforcées depuis 2006 ont limité certains secteurs économiques, notamment l’exportation de ressources minières et de produits manufacturés. Toutefois, ces contraintes n’ont pas suffi à freiner la progression du programme militaire nord-coréen, qui reste l’un des dossiers les plus épineux pour la diplomatie internationale.

Les tentatives de rapprochement menées par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon n’ont pas abouti à un compromis durable. Les sommets de 2018 et 2019 avaient nourri des espoirs de percée, mais aucun accord formel n’a émergé. Aujourd’hui, Pyongyang continue de considérer son arsenal comme un outil essentiel de dissuasion et de survie politique. Cette position reste le principal verrou à lever pour espérer une relance du dialogue entre les deux pays. Les déclarations rapportées par KCNA montrent que la balle est désormais dans le camp de Washington.