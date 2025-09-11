Côte d’Ivoire : les USA investissent dans un ambitieux projet énergétique

Photo unsplash

Depuis quelques années, la Côte d’Ivoire attire un flux régulier d’investissements dans des secteurs variés : infrastructures, agriculture, technologies et finance. Cette dynamique a transformé Abidjan en un point de référence économique en Afrique de l’Ouest, créant une image de stabilité propice aux partenariats internationaux. Des projets routiers aux zones industrielles, chaque initiative a contribué à renforcer la compétitivité du pays. L’énergie n’échappe pas à cette logique : en multipliant les alliances stratégiques, la Côte d’Ivoire cherche à consolider son rôle de moteur régional.

Un partenariat énergétique stratégique avec Washington

Ce 10 septembre 2025, Abidjan et Washington ont franchi une nouvelle étape en officialisant, à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC), la première phase d’un accord destiné à transformer la Côte d’Ivoire en centre énergétique ouest-africain. Alors que l’administration Trump a supprimé la quasi-totalité de ses aides aux pays en développement, le MCC fait figure d’exception en poursuivant une stratégie sélective : investir dans des projets jugés structurants.

L’accord signé ne se limite pas à des engagements financiers ; il vise à moderniser en profondeur le réseau électrique ivoirien. Cela signifie concrètement raccorder des millions de foyers supplémentaires et améliorer la capacité du pays à partager son électricité avec ses voisins. En d’autres termes, la Côte d’Ivoire pourrait devenir pour l’énergie ce que le port d’Abidjan est pour la logistique maritime : une plateforme régionale incontournable.

Vers une croissance plus inclusive

Derrière cette coopération se cache une logique simple : l’électricité bon marché favorise la création d’entreprises, stimule l’industrialisation et attire de nouveaux investisseurs. Les coûts réduits pour les ménages et les industries sont comparables à une baisse des péages sur une autoroute : la circulation économique s’accélère. En renforçant l’offre énergétique, la Côte d’Ivoire espère donc soutenir une croissance qui ne profite pas seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux petites structures locales.

Pour les USA, ce choix illustre une volonté d’accompagner des économies capables d’absorber et de valoriser des projets ambitieux. Pour Abidjan, c’est l’occasion de consolider sa réputation de hub régional, en diversifiant les partenariats internationaux. Ce nouvel accord énergétique représente un signal fort envoyé aux investisseurs. La Côte d’Ivoire mise sur des partenariats solides pour bâtir un avenir où l’accès à l’électricité devient un moteur de prospérité. En se rapprochant des États-Unis dans ce domaine, Abidjan confirme qu’elle entend rester au cœur des dynamiques économiques ouest-africaines.