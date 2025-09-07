Crash mortel d’un hélicoptère Robinson R66 près de l’aéroport d’Airlake au Minnesota

kali9 - Getty Images

Un hélicoptère léger s’est abîmé samedi 6 septembre près de l’aéroport d’Airlake, à Lakeville, dans la banlieue sud de Minneapolis. L’appareil, un Robinson R66, a pris feu après l’impact, ne laissant aucun survivant parmi les occupants. L’accident s’est produit en plein après-midi, dans une zone non habitée, évitant des victimes au sol. Les autorités fédérales américaines, FAA et NTSB, ont lancé une enquête pour déterminer les causes du drame. Cet événement relance les interrogations sur la sécurité des vols privés aux États-Unis comme ailleurs.

Un vol interrompu quelques minutes après le décollage

Le Robinson R66, un hélicoptère monomoteur à turbine conçu pour transporter cinq personnes, avait quitté l’aéroport Sky Park de Lydia vers 14 h 35. Après avoir atteint environ 2 000 pieds d’altitude, l’appareil s’est écrasé moins de dix minutes plus tard dans une zone agricole à l’ouest d’Airlake. Les secours ont constaté qu’aucun des passagers n’avait survécu. Le fait que le site ne se trouve ni en zone résidentielle ni en zone commerciale a évité d’autres victimes au sol.

Les enquêteurs de la NTSB doivent examiner les restes de l’appareil afin de déterminer si l’accident est lié à une défaillance mécanique, à un problème de pilotage ou à un autre facteur. Le bureau du médecin-légiste du comté de Hennepin est chargé d’identifier les victimes et de prévenir leurs familles.

Un précédent tragique à New York

Quelques mois plus tôt, un autre accident d’hélicoptère avait provoqué une onde de choc en Espagne et dans le monde économique. Le 10 avril 2025, Agustín Escobar, PDG de Siemens Espagne et président de Siemens Mobility pour l’Europe du Sud-Ouest, avait péri avec son épouse et leurs trois enfants dans un crash au-dessus du fleuve Hudson, à New York. L’appareil, un Bell 206 LongRanger IV exploité par une société de vols touristiques, avait perdu un rotor en plein vol avant de s’abîmer dans l’eau. Le pilote, un vétéran de la marine américaine, avait également trouvé la mort. Ce drame avait suscité une vive émotion en Espagne, notamment dans sa région natale de Castilla-La Mancha, et relancé les débats sur la sécurité des vols touristiques.

Une vigilance renforcée autour des vols privés

Ces deux accidents rapprochés illustrent la vulnérabilité des hélicoptères privés, souvent utilisés pour des trajets rapides ou des survols panoramiques. Contrairement aux avions commerciaux, ils ne bénéficient pas toujours de systèmes de surveillance sophistiqués ni de contrôles techniques aussi réguliers. Chaque incident rappelle combien l’équilibre entre confort, rapidité et sécurité reste délicat.

L’accident du Minnesota comme celui de New York posent la même question : jusqu’où peut-on fiabiliser des appareils qui, par leur taille et leurs conditions d’exploitation, restent exposés aux imprévus ? L’enquête en cours devra déterminer si le crash du Robinson R66 relève d’un problème isolé ou s’il traduit des fragilités plus structurelles dans l’utilisation de ce type d’aéronefs.

À mesure que ces enquêtes avancent, elles devraient apporter des réponses techniques, mais elles rappellent surtout la fragilité d’un mode de transport qui séduit pour sa flexibilité, tout en exposant à des risques souvent fatals en cas de défaillance.