Décès à 89 ans de Robert Redford, légende américaine du cinéma

L’acteur américain Robert Redford, figure emblématique du cinéma, s’est éteint mardi 16 septembre dans l’Utah à l’âge de 89 ans, selon le New York Times cité par l’agence Reuters. Celui qui incarna des rôles inoubliables dans des films devenus classiques laisse derrière lui une œuvre marquée par l’élégance et l’engagement. Défenseur de l’environnement, producteur indépendant et metteur en scène respecté, il représentait une facette lumineuse de l’Amérique. Sa disparition intervient alors que le monde du cinéma se souvient encore d’autres pertes marquantes récentes. La nouvelle résonne bien au-delà d’Hollywood, tant son influence a marqué plusieurs générations de spectateurs.

Un acteur emblématique de plusieurs décennies

Né en 1936, Robert Redford a bâti une carrière unique qui traversa plus d’un demi-siècle. Ses premiers succès datent des années 1960, mais c’est en 1969 qu’il accède à une notoriété mondiale grâce à Butch Cassidy et le Kid. Le public découvre alors un duo mythique formé avec Paul Newman, symbole d’un cinéma populaire mais raffiné. Quelques années plus tard, il confirme son statut en tenant le rôle principal de L’Arnaque (1973), film oscarisé qui demeure une référence dans l’histoire du cinéma.

Au-delà de son charme et de sa présence à l’écran, il fut reconnu pour son exigence artistique. En 1976, son interprétation dans Les Hommes du président, inspiré du scandale du Watergate, illustre son goût pour des rôles ancrés dans la réalité politique et sociale américaine. Sa filmographie, riche et diversifiée, continue d’être étudiée dans les écoles de cinéma, et plusieurs plateformes de streaming proposent aujourd’hui un catalogue dédié, rendant ses œuvres accessibles à une nouvelle génération de cinéphiles.

Engagé, Redford a aussi fondé le festival de Sundance en 1981, devenu au fil des décennies un rendez-vous incontournable du cinéma indépendant. Cet héritage institutionnel, qui soutient chaque année des centaines de jeunes réalisateurs, constitue un prolongement concret de sa vision du 7ᵉ art. Plusieurs studios envisagent de rééditer des éditions spéciales de ses films, une opportunité pour redécouvrir l’ampleur de son parcours.

Un rappel de deuils récents à Hollywood

La mort de Robert Redford s’ajoute à une série de disparitions qui marquent la mémoire collective. Le 27 mai 2025, l’acteur Devin Harjes, connu pour ses rôles dans Boardwalk Empire et Manifest, est décédé à New York à l’âge de 41 ans des suites d’un cancer. Sa disparition, survenue en pleine maturité artistique, avait bouleversé le monde du spectacle et rappelé la fragilité des destins, même pour des artistes en pleine ascension. Ces pertes rapprochées soulignent la diversité des trajectoires qui composent l’histoire du cinéma américain.

Le rappel de ces décès contribue à mesurer l’impact économique et culturel de tels artistes. Le cinéma hollywoodien repose non seulement sur des productions de masse, mais aussi sur la notoriété d’icônes capables d’attirer des millions de spectateurs dans les salles. Le vide laissé par de telles personnalités relance les débats sur l’évolution du star-system et sur la difficulté à renouveler ces figures charismatiques. Les archives audiovisuelles et les plateformes de diffusion deviennent alors des espaces clés pour maintenir vivante la mémoire de ces artistes.