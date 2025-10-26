Le youtubeur Mr Crafty Pants arrêté pour possession de contenu pédopornographiques

Le créateur américain Michael David Booth, connu sur YouTube sous le pseudonyme Mr Crafty Pants, a été arrêté le 22 octobre 2025 dans le Kentucky. L’homme, célèbre pour ses tutoriels de bricolage et de loisirs créatifs, est accusé de possession et de diffusion de matériel pédopornographique, selon les informations du média The Independent.

Une enquête numérique accablante

Les enquêteurs ont retracé jusqu’à son domicile un compte de messagerie lié au partage d’images à caractère pédopornographique sur la plateforme Kik. Les perquisitions menées à Norton Commons, une banlieue résidentielle de Louisville, auraient permis de récupérer plusieurs fichiers mettant en scène des mineurs.

Le parquet du comté de Jefferson a confirmé que le youtubeur faisait désormais l’objet de poursuites pour « possession et distribution de représentations sexuelles de mineurs ». Sa caution a été fixée à 100 000 dollars, selon plusieurs sources américaines.

L’homme, dont la chaîne YouTube compte plus de 590 000 abonnés, n’a pour l’instant pas commenté publiquement son arrestation. Ses comptes sur les réseaux sociaux restaient accessibles ce week-end, bien que son activité y soit suspendue depuis plusieurs jours.

Des précédents dans l’univers YouTube

Cette affaire rappelle d’autres démêlés judiciaires impliquant des créateurs de contenu. Ces dernières années, plusieurs youtubeurs ont été arrêtés pour des faits variés, allant de la fraude à la mise en danger de mineurs.

En 2019, le chanteur et vidéaste américain Austin Jones a été condamné à dix ans de prison pour production de contenu pédopornographique, après avoir plaidé coupable devant un tribunal fédéral de l’Illinois (Department of Justice, 2019).

Ces affaires ont conduit les plateformes à renforcer leurs systèmes de détection et de signalement, tout en soulevant des questions sur la responsabilité des créateurs vis-à-vis de leur audience.

Une image ternie pour la communauté du DIY

L’arrestation de Mr Crafty Pants jette une ombre sur la communauté du Do It Yourself (DIY) sur YouTube, habituellement associée à des contenus éducatifs et créatifs. Plusieurs abonnés ont exprimé leur stupéfaction sur les réseaux, tandis que des marques ayant collaboré avec le vidéaste auraient suspendu leurs partenariats dans l’attente des conclusions de la procédure judiciaire. L’enquête se poursuit aux États-Unis, et aucune date de procès n’a encore été communiquée par les autorités du Kentucky.