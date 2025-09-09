Délivrance de parrainage au Bénin : 2 députés, 18 maires encore attendus à la Céna

La Commission électorale nationale autonome (Céna) continue le processus de délivrance des formulaires de parrainage pour l’élection présidentielle de 2026. Ce mardi 9 septembre, un nouveau point a été fait, confirmant une progression significative dans le retrait des documents.

À la date du 9 septembre, 107 députés sur les 109 ont déjà retiré leurs formulaires de parrainage, laissant seulement deux élus en attente. Du côté des maires, 59 sur 77 se sont également acquittés de cette formalité. Selon le bilan communiqué par la Céna lundi 8 septembre, 54 maires et 102 députés avaient déjà accompli cette démarche. Trente élus n’avaient alors pas encore effectué le déplacement. La comparaison des deux journées traduit donc une accélération notable du processus.

Supervision du président de la Céna

La séance de ce mardi a été spécialement supervisée par le président de l’institution, Sacca Lafia, qui suit de près l’évolution de ce processus crucial pour le bon déroulement du scrutin. La délivrance des formulaires de parrainage constitue une phase incontournable du dispositif électoral. Ce document est indispensable pour la validation de tout duo candidat à la présidentielle. La Céna rappelle que l’opération prendra fin le vendredi 12 septembre 2025 à 18 heures précises. À trois jours de la clôture, l’enjeu reste d’assurer la participation de l’ensemble des élus concernés afin de garantir la régularité et l’équité du processus.