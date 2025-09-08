Démence : comment le sommeil aide à prévenir la maladie

Photo DR

La démence désigne un ensemble de troubles cognitifs affectant la mémoire, le raisonnement et le langage. Elle est souvent liée à des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, où l’accumulation de protéines toxiques dans le cerveau entraîne une dégradation progressive des neurones.

Les symptômes comme la perte de mémoire, les difficultés quotidiennes, les changements comportementaux et la désorientation surviennent généralement avec l’âge et altèrent profondément l’autonomie des personnes touchées. Plusieurs facteurs influencent le développement de ces troubles, parmi lesquels le vieillissement, des prédispositions génétiques et les perturbations du sommeil.

Le sommeil, un allié contre les toxines cérébrales

Une étude récente souligne l’importance cruciale du sommeil dans la prévention des maladies neurodégénératives. Pendant la nuit, le cerveau active un système de nettoyage, le système glymphatique, qui élimine les déchets métaboliques via la circulation du liquide céphalorachidien, un processus vital pour préserver la santé cérébrale.

Le système glymphatique joue un rôle déterminant en évacuant les toxines, notamment la protéine bêta-amyloïde, responsable des plaques associées à la maladie d’Alzheimer. Les recherches montrent que les niveaux de cette protéine augmentent pendant l’éveil et diminuent durant le sommeil.

Une récente expérience a même révélé qu’une seule nuit de privation de sommeil chez des adultes en bonne santé favoriserait l’accumulation de bêta-amyloïde dans l’hippocampe, une zone essentielle pour la mémoire.

Prévenir la démence par un sommeil de qualité

Ces avancées ouvrent des pistes encourageantes pour la prise en charge des patients. Traiter les troubles du sommeil, comme l’apnée ou l’insomnie, pourrait contribuer à ralentir la progression des maladies neurodégénératives en facilitant l’élimination des toxines. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, optimiser la qualité du sommeil s’impose comme une stratégie préventive simple et efficace. Pour réduire les risques, adopter une hygiène de vie équilibrée est primordial : dormir 7 à 8 heures par nuit, consulter en cas de troubles du sommeil, pratiquer une activité physique régulière et privilégier une alimentation saine.