Diplomatie : après huit ans à Abuja, l’ambassadrice béninoise Paulette Adjovi Yèkpè rappelée

Après huit années passées à la tête de la représentation diplomatique du Bénin au Nigéria, Paulette Adjovi Yèkpè a été rappelée par le ministère béninois des Affaires étrangères. Son départ marque la fin d’un mandat exceptionnellement long à Abuja, où elle était devenue la doyenne du corps diplomatique.

Nommée ambassadrice en 2017, Paulette Adjovi Yèkpè a exercé ses fonctions bien au-delà de la durée habituelle accordée aux chefs de mission. Sa présence à Abuja a permis de consolider les relations entre le Bénin et le Nigéria, tout en offrant à son pays une visibilité accrue sur la scène diplomatique régionale.

Un rôle stratégique auprès de la Cedeao

Outre la gestion des relations bilatérales, la diplomate représentait également le Bénin auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Cette double casquette renforçait son poids dans les discussions sous-régionales, faisant d’elle un relais clé pour la diplomatie béninoise. À l’approche de son départ, elle a effectué plusieurs visites de courtoisie auprès de responsables nigérians et de la Cedeao. Parmi eux figurait le président de la Commission de l’organisation régionale, un geste qui illustre la qualité des liens qu’elle a su entretenir au cours de son mandat. Avec ce rappel, le Bénin met fin à une mission qui aura marqué par sa durée et son influence.