Élections 2026 au Bénin : Le quitus fiscal peut être demandé en ligne

Photo : Présidence du Bénin

À l’approche des élections générales de 2026, la Direction Générale des Impôts (DGI) met en garde les potentiels candidats : aucun dossier de candidature ne sera recevable sans la présentation d’un quitus fiscal en bonne et due forme. Dans un communiqué officiel, l’administration fiscale précise que la demande de ce document se fait uniquement en ligne via la plateforme dédiée (https://quitus.impots.bj). Cette démarche individuelle vise à attester que chaque prétendant aux fonctions électives est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.

Pour obtenir le quitus, plusieurs critères doivent être respectés. Les candidats doivent notamment être à jour du paiement des impôts fonciers (bâti, non bâti et impôt sur le revenu foncier), de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM), des impôts professionnels, de la patente ainsi que de l’impôt sur le revenu. Les salariés, eux, doivent joindre une fiche de paie datant de moins de trois mois.

Le dossier devra comporter des informations personnelles précises (nom, prénoms, profession, numéro de téléphone, adresse e-mail), en plus de prouver que la situation fiscale est soldée à zéro franc au 31 décembre 2024. La DGI souligne que les contribuables dont certains biens n’ont jamais été imposés doivent impérativement se rapprocher des centres fiscaux compétents afin de régulariser leur situation avant toute demande.