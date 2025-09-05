Élections législatives au Bénin : La Cour constitutionnelle recrute ses délégués électoraux

Photo : DR

La Cour constitutionnelle du Bénin a lancé, à travers un avis de recrutement en date du 2 septembre 2025, la sélection de ses délégués électoraux en vue des législatives du 11 janvier 2026. Les candidatures sont ouvertes du 15 septembre au 14 octobre 2025, exclusivement via la plateforme en ligne https://erecrutement.courconstitutionnelle.bj.

Pour assurer une observation rigoureuse du scrutin, la haute juridiction prévoit de recruter 12 délégués départementaux, 160 délégués communaux et 1200 délégués d’arrondissement. Les profils recherchés varient selon le poste. Un Bac suffit pour les délégués d’arrondissement, un Bac + 3 est requis pour les délégués communaux, et un Bac + 4 pour les délégués départementaux.

Les conditions générales exigent d’être de nationalité béninoise, électeur, de résider et bien connaître la circonscription concernée, d’être disponible, intègre et de bonne moralité. Les dossiers de candidature, à déposer uniquement en format Pdf, doivent comprendre une photocopie claire d’une pièce d’identité, une copie légalisée du diplôme ou justificatif équivalent, ainsi qu’une photo d’identité.

Cet appel, signé par le secrétaire général de la Cour, Gani Romuald Irotori, s’inscrit dans la mission de la haute juridiction de garantir un processus électoral transparent et indépendant.