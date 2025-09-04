Elon Musk : ce domaine dans lequel Jeff Bezos semble prendre de l’avance

La rivalité entre Elon Musk et Jeff Bezos dépasse largement le commerce et les fusées. Depuis plus d’une décennie, les deux magnats se disputent la domination spatiale, chacun poussant ses entreprises vers des projets ambitieux. Musk, avec SpaceX, a révolutionné le transport spatial et la connectivité via Starlink, tandis que Bezos, fondateur d’Amazon et d’Amazon Kuiper, tente de rattraper son retard dans la course aux satellites et à l’Internet en orbite basse. Ce duel, parfois présenté comme une bataille de titans technologiques, met en jeu non seulement des milliards de dollars, mais aussi l’avenir de l’accès global à Internet.

Kuiper met la vitesse en avant

Alors que Starlink fournit déjà un accès Internet avec des débits variables autour de 100 à 200 Mb/s, Amazon a franchi une étape supplémentaire avec son réseau Kuiper. Les satellites récemment déployés à 630 km d’altitude ont été testés avec des terminaux clients, atteignant des vitesses impressionnantes dépassant le gigabit par seconde (1 Gb/s correspond à environ 125 mégaoctets par seconde), un niveau de performance inédit pour ce secteur. Cette avancée technique positionne Amazon en tête sur le plan de la rapidité de connexion, avant même le lancement officiel de son service en France, prévu d’ici la fin de 2025. L’objectif est clair : séduire les utilisateurs professionnels et démontrer la supériorité technique de son infrastructure.

Publicité

Une course qui redessine l’Internet spatial

Le duel ne se joue plus seulement dans le ciel, mais dans la qualité du service offerte au sol. La prouesse de Kuiper pourrait modifier la perception que l’on a de Starlink, en plaçant la barre très haut en matière de débit et de fiabilité. L’accès à Internet ultra-rapide en zones isolées devient une réalité tangible, avec des conséquences directes sur le travail à distance, l’éducation et l’économie numérique. Bezos semble donc avoir trouvé un avantage stratégique : combiner puissance technologique et timing pour dépasser son rival sur un critère clé, celui de la performance.

L’arrivée de Kuiper sur le marché pourrait ainsi bouleverser l’équilibre de la connectivité orbitale et montrer que, dans cette guerre spatiale moderne, l’innovation et la rapidité d’exécution peuvent inverser les rôles entre pionnier et challenger.