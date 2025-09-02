Elon Musk : sa fille transgenre ne veut pas être super-riche

Elon Musk (The New Yorker)

Viviane Wilson, 21 ans, fille de l’entrepreneur Elon Musk et de son ex-femme Justine Wilson, a partagé ses choix de vie à Los Angeles. Bien qu’elle soit issue d’une famille extrêmement riche, elle préfère une vie indépendante et mesurée. Elle valorise la stabilité quotidienne et sa liberté personnelle plutôt que l’accès direct à l’immense patrimoine familial. Ses déclarations offrent un éclairage sur les défis et attentes auxquels sont confrontés les enfants de milliardaires.

Vivre selon ses propres moyens

Viviane Wilson explique à The Cut qu’elle ne cherche pas à accumuler une immense fortune : « Je n’ai pas envie d’être super-riche« , affirme-t-elle. Elle souligne que ses besoins essentiels sont couverts par un revenu régulier et que la colocation avec trois autres jeunes adultes permet de limiter les dépenses. Pour elle, disposer d’un logement sûr, d’amitiés solides et de revenus stables est déjà un avantage considérable comparé à la vie de nombreux jeunes à Los Angeles.

Elle tient également à économiser ses propres ressources et à ne pas dépendre de sa mère, malgré le confort matériel de cette dernière. Concernant son père, Viviane admet que l’écart de fortune est énorme : « L’autre est un degré inimaginable de riches », ce qui justifie son choix de s’éloigner des facilités financières extrêmes. Ces décisions traduisent sa volonté d’indépendance et de responsabilité personnelle face aux attentes liées à sa filiation.

La jeune femme projette aussi de reprendre ses études cet automne pour se spécialiser dans les langues étrangères. Elle note que le coût des études supérieures reste élevé et qu’elle ne bénéficie pas d’un appui financier illimité, ce qui l’oblige à gérer ses finances avec prudence. Ces choix montrent que, même au sein d’une famille très aisée, certains jeunes souhaitent se construire par leurs propres moyens.

Une fille déterminée et indépendante

Viviane Wilson, née en 2004 de l’union entre Elon Musk et Justine Wilson, a grandi sous le regard des médias en tant que membre d’une famille nombreuse. Elle est l’aînée de six enfants de ses parents et compte parmi les nombreux enfants de Musk issus de différentes unions, dont la vie a parfois été médiatisée. Viviane s’est affirmée comme une personne transgenre et a choisi de changer légalement de nom en 2022 pour prendre celui de sa mère, marquant ainsi son autonomie face à l’image de son père.

Elle a été scolarisée à l’école Ad Astra, fondée par son père pour offrir une éducation alternative centrée sur les sciences et l’ingénierie. Cependant, malgré cette exposition privilégiée, Viviane a souhaité tracer son propre chemin et se distancer de l’attention médiatique constante. Elle critique également certaines positions de son père et cherche à se construire en dehors de l’ombre familiale.

Aujourd’hui, Viviane mène une vie ordinaire à Los Angeles, partageant un appartement avec trois colocataires et gérant ses finances de manière autonome. Elle prévoit de reprendre des études supérieures en langues étrangères et fait face aux coûts élevés de l’enseignement sans bénéficier directement de l’immense patrimoine de son père.

Construire son quotidien loin de l’extrême richesse

Vivre à Los Angeles, où le coût de la vie est élevé, représente un défi pour la plupart des jeunes adultes. Viviane insiste sur le fait que, malgré son origine, elle mène un quotidien proche de celui de ses pairs. Poursuivre ses études tout en restant autonome financièrement constitue une priorité.

Les choix de Viviane permettent de nuancer la perception des enfants de milliardaires, souvent réduits à leur patrimoine potentiel. Son parcours montre une approche responsable et réfléchie, centrée sur l’indépendance, l’éducation et le bien-être plutôt que sur l’accès immédiat au luxe. Viviane Wilson montre ainsi qu’il est possible de privilégier une vie simple et autonome, même en étant issue d’une des familles les plus fortunées du monde.