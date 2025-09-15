En citant Elon Musk, le pape Léon XIV fustige la démesure des salaires des PDG

Photo : DR

Le pape Léon XIV a lancé un avertissement sévère sur l’explosion des écarts de revenus entre dirigeants et salariés. Dans une interview accordée fin juillet, dont un extrait a été diffusé par le site Crux, il a dénoncé des rémunérations « extravagantes » qui menacent la cohésion sociale rapporte National Catholic Reporter. Pour illustrer son propos, il a pris l’exemple d’Elon Musk et du plan de compensation prévu chez Tesla, estimé à mille milliards de dollars. « Si l’accumulation financière devient la seule valeur, alors nous sommes en grand danger », a-t-il prévenu.

Des écarts devenus abyssaux

Le souverain pontife a rappelé qu’il y a six décennies, un PDG gagnait en moyenne quatre à six fois plus qu’un salarié. Aujourd’hui, certains touchent jusqu’à 600 fois davantage. « Hier, la nouvelle tombait qu’Elon Musk allait devenir le premier trillionaire au monde. Qu’est-ce que cela veut dire, et à quoi cela rime ? », s’est-il interrogé. Pour lui, ce type de record illustre une dérive où la réussite se mesure uniquement à l’aune des chiffres.

Elon Musk incarne bien ce paradoxe : admiré pour ses innovations et ses projets futuristes, il est aussi perçu comme le symbole d’un capitalisme sans limite. Sa fortune, déjà l’une des plus importantes de la planète, alimente autant la fascination que l’inquiétude. Le plan de rémunération de Tesla, dont la valeur astronomique défie l’imagination, est devenu un cas d’école de cette disproportion que dénonce Léon XIV.

Une critique qui dépasse la seule économie

La fascination pour la richesse traverse l’histoire, des trésors royaux d’autrefois aux fortunes numériques actuelles. Mais pour le pape, la figure de Musk agit comme une parabole contemporaine : un homme concentre des ressources inimaginables tandis qu’une majorité continue de lutter pour des revenus décents. L’équilibre collectif s’en trouve fragilisé.

Au-delà de la question salariale, Léon XIV appelle à replacer la dignité humaine au cœur des priorités. Son expérience de missionnaire au Pérou, sa défense du rôle des Nations unies et ses appels répétés à la paix en Ukraine traduisent une vision cohérente : refuser que la valeur des individus soit réduite à des considérations économiques.