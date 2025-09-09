Epstein : cette nouvelle affaire qui embarrasse Donald Trump

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Jeffrey Epstein reste un nom qui dérange aux États-Unis. Ce financier new-yorkais, devenu symbole d’abus et de manipulations, a longtemps évolué dans les cercles les plus fermés du pouvoir avant d’être accusé d’avoir organisé un vaste réseau d’exploitation sexuelle impliquant des mineures. Mort en détention en 2019, officiellement par suicide, il continue de projeter une ombre sur ceux qui l’ont fréquenté. Chaque document, chaque témoignage lié à son passé est désormais scruté comme une pièce à conviction susceptible d’éclabousser des figures politiques encore en activité comme le président Donald Trump.

Un document qui refait surface

Lundi, des élus démocrates ont dévoilé une page présentée comme un message personnel adressé à Jeffrey Epstein en 2003 pour son anniversaire. Sur ce papier figurent quelques phrases ambiguës, évoquant une proximité amicale, ainsi qu’un dessin représentant un visage féminin. La feuille porte aussi un paraphe attribué à Donald Trump, selon ce que rapporte The Washington Post. Pour les adversaires du président, cette découverte alimente l’idée que ses liens avec Epstein ont été plus étroits qu’il ne l’a reconnu jusque-là.

Ces quelques lignes, sorties d’archives vieilles de vingt ans, suffisent à relancer une tempête politique. Elles donnent aux opposants l’occasion d’accuser Trump de dissimulation, alors qu’il avait nié à l’été dernier l’existence d’une telle correspondance. Comme souvent dans ce type d’affaire, le symbole pèse plus que le contenu : une simple esquisse et quelques mots deviennent matière à controverse nationale.

Une réaction immédiate de la Maison Blanche

La présidence américaine a fermement rejeté la validité du document sur le réseau social X. Karoline Leavitt, porte-parole officielle de la Maison-Blanche, soutient que le président n’est pas l’auteur du croquis et n’a pas signé cette page. Elle accuse les démocrates d’entretenir une stratégie de manipulation visant à exploiter le spectre d’Epstein pour fragiliser Donald Trump.

Cette passe d’armes révèle une fois de plus la capacité du dossier Epstein à devenir un levier politique. L’affaire n’est plus seulement judiciaire ou historique : elle fonctionne comme un révélateur des tensions partisanes, chaque camp s’en servant pour marquer des points dans une bataille où la perception publique compte davantage que les preuves.

Ce nouvel épisode montre à quel point l’héritage d’Epstein demeure explosif. Même des traces datant de deux décennies suffisent à enflammer le débat américain et à mettre en difficulté un président en exercice. Qu’il s’agisse d’un faux ou d’un document authentique, la lettre rappelle que l’affaire Epstein reste une arme redoutée dans l’arène politique, où la vérité et la stratégie se confondent souvent.