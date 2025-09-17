Étudiants africains en France : top 5 des pays représentés (3 du Maghreb)

Photo : @pierrepllr(medium.com)

La France enregistre pour l’année universitaire 2024-2025, 443 500 étudiants étrangers, soit une progression de 3 % par rapport à l’an dernier et de 17 % sur cinq ans, selon les dernières données publiées par Campus France. Parmi ces étudiants, les Marocains, Algériens et Tunisiens occupent les premières places au sein du contingent africain, confirmant la forte présence du Maghreb sur le territoire français. L’Afrique subsaharienne enregistre une croissance notable de 7 % par rapport à 2023-2024. L’enjeu clé repose sur l’attractivité continue de la France face à la concurrence mondiale dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Les pays africains les plus représentés

Le Maroc demeure le premier pays africain en termes d’étudiants, avec 42 015 étudiants, malgré un léger recul de 3 % sur un an. L’Algérie, en deuxième position, compte 34 758 étudiants et affiche une stabilité globale ainsi qu’une augmentation de 18 % sur cinq ans. Le Sénégal compte 17 722 étudiants, tandis que la Tunisie enregistre 15 949, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. La Côte d’Ivoire complète le top cinq avec 12 672 étudiants, bénéficiant d’une progression annuelle de 8 %. Ces chiffres de Campus France permettent de mieux comprendre la répartition géographique des étudiants africains en France.

La France au cœur de l’enseignement supérieur mondial

La France reste l’un des pays les plus prisés pour les études internationales grâce à la qualité de ses formations, son réseau d’établissements et ses partenariats à l’échelle mondiale. Le cadre légal, incluant visas et dispositifs spécifiques pour les étudiants étrangers, facilite leur séjour et leur insertion académique. Sur le plan économique, les étudiants internationaux contribuent à la vitalité des villes universitaires et au financement des établissements.

Publicité

En 2024-2025, l’Afrique subsaharienne, l’Europe et l’Asie-Océanie ont renforcé leur présence, l’Afrique subsaharienne affichant la plus forte progression. Ces mouvements offrent également des possibilités de coopération académique et peuvent être approfondis via un lien spécialisé. L’importance de la France dans l’enseignement supérieur international se confirme ainsi comme un élément structurant de sa politique éducative et culturelle. Ces chiffres confirment la tendance d’un flux régulier d’étudiants africains vers la France et l’ancrent comme destination centrale pour le continent.

Top 5 des pays africains les plus représentés en France selon Campus France (2024-2025)