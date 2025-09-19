Face à la Russie, la Lituanie va apprendre aux élèves à piloter des drones

Gitanas Nauseda (Photo: VCG)

La guerre en Ukraine a réveillé les craintes des États baltes, en première ligne face à Moscou. Lituanie, Estonie et Lettonie, frontalières de la Russie, considèrent la menace comme une réalité quotidienne. Conscients de leur vulnérabilité, ces pays membres de l’OTAN accélèrent leurs préparatifs militaires, tout en sensibilisant leur population, jusqu’aux plus jeunes, à une éventuelle escalade.

Cette mobilisation s’explique par un contexte géopolitique de plus en plus instable. Les provocations russes, comme les incursions de drones armés dans leur espace aérien, ont convaincu les Baltes de la nécessité d’agir. Leur stratégie ? Moderniser leurs armées, mais aussi impliquer l’ensemble de la société dans une logique de défense totale.

Les drones, au cœur de la guerre moderne

Symbole de cette nouvelle ère militaire, les drones ont transformé les conflits contemporains. Utilisés massivement en Ukraine, ces engins offrent une précision chirurgicale, limitent les pertes humaines et permettent des missions de reconnaissance ou de frappe à moindre coût. Leur polyvalence en fait une arme clé, accessible même aux forces moins équipées. Face à ce constat, les pays baltes misent sur cette technologie pour contrebalancer la supériorité numérique russe.

La Lituanie va plus loin en intégrant les drones dans sa stratégie de résilience nationale. Le pays ne se contente pas d’équiper ses soldats : il forme aussi ses citoyens, y compris les enfants, à leur utilisation. Une approche inédite, qui reflète l’urgence perçue face à un voisin perçu comme imprévisible et agressif.

ÉFormer une jeunesse prête à défendre le pays

À Tauragė, ville proche de l’enclave russe de Kaliningrad, des élèves dès 10 ans apprennent à piloter, monter et programmer des drones. Ces cours, désormais inscrits dans les programmes scolaires, visent à créer une génération capable de contribuer activement à la défense nationale. Maniement en mode FPV (vision à la première personne), maintenance des appareils… Ces compétences techniques dépassent le cadre éducatif : elles préparent les jeunes à un rôle potentiel dans un conflit futur.

Cette initiative, portée par le ministère de la Défense, répond à des incidents récents, comme les survols illégaux de drones russes. En associant les écoles à l’effort de guerre, la Lituanie envoie un message fort : face à la menace, chaque citoyen doit être un maillon de la résistance. Une détermination partagée par d’autres nations d’Europe de l’Est, où la guerre en Ukraine a fait voler en éclats l’illusion d’une paix durable.