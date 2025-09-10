Fortunes : Elon Musk bientôt détrôné? La fortune de ce milliardaire de la Tech explose !

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Pendant longtemps, le duel entre Elon Musk et Jeff Bezos a monopolisé l’attention mondiale lorsqu’il s’agissait de désigner l’homme le plus riche de la planète. Le patron de Tesla et SpaceX, longtemps indétrônable, semblait hors d’atteinte, tandis que le fondateur d’Amazon se disputait régulièrement la première place. Mais un autre géant de la Tech, plus discret, s’impose désormais comme un sérieux prétendant au trône : Larry Ellison, cofondateur d’Oracle. Grâce à une ascension fulgurante de sa fortune, il réduit considérablement l’écart qui le sépare de Musk et pourrait bientôt bouleverser le classement mondial des grandes fortunes.

L’explosion de la fortune de Larry Ellison

Un seul chiffre suffit à mesurer l’ampleur de ce bond : 70 milliards de dollars. C’est l’augmentation spectaculaire qu’a enregistrée le patrimoine de Larry Ellison, désormais estimé à 364 milliards de dollars selon Bloomberg. Ce coup d’accélérateur est directement lié à la flambée du titre Oracle, dont le cours a progressé de près de 30 % après la publication des derniers résultats trimestriels.

L’entreprise, fondée il y a plus de quatre décennies, profite pleinement de sa stratégie agressive dans le cloud computing. Ses revenus issus des infrastructures cloud ont bondi de 55 % au dernier trimestre pour atteindre 3,3 milliards de dollars. Et les prévisions sont tout aussi ambitieuses : Oracle anticipe jusqu’à 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur cette activité pour l’ensemble de l’année. Pour Ellison, principal actionnaire, cette envolée se traduit par un gain colossal, le rapprochant à vitesse grand V d’Elon Musk, dont la fortune est actuellement estimée à 384 milliards de dollars.

Vers un nouveau leadership dans la Tech mondiale ?

Cette progression fulgurante change la donne. Larry Ellison, longtemps considéré comme un poids lourd respecté mais discret de la Silicon Valley, entre désormais dans la même sphère que Musk et Bezos. Alors que Tesla et SpaceX continuent d’offrir à Elon Musk une avance confortable, le dynamisme d’Oracle dans le cloud pourrait inverser la tendance si cette croissance se maintient.

L’évolution récente illustre un phénomène plus large : la bataille des géants de la Tech ne se joue plus uniquement autour des voitures électriques, du spatial ou de l’e-commerce, mais aussi dans la conquête du cloud, devenu un champ de bataille stratégique. Oracle, longtemps perçue comme un acteur traditionnel des bases de données, est en train de se réinventer et de s’imposer dans un secteur dominé par Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. Si la croissance se poursuit, la fortune de Larry Ellison pourrait franchir un nouveau seuil historique et rebattre les cartes parmi les plus grandes fortunes mondiales.

Pour l’heure, Elon Musk reste numéro un. Mais son avance, qui paraissait autrefois insurmontable, se réduit comme peau de chagrin. Dans un univers où quelques points de croissance boursière peuvent faire basculer des centaines de milliards, la prochaine redistribution des rôles pourrait arriver plus vite qu’on ne l’imagine.