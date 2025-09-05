France : un ex-policier condamné à 15 ans pour viols sur mineurs

Photo DR

Julien Palisca, ancien membre de la brigade des mineurs de Marseille, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour criminelle des Bouches-du-Rhône. Derrière l’image d’un policier chargé de protéger les plus vulnérables, l’homme de 46 ans menait une existence parallèle marquée par des crimes graves. En 2018, il a abusé de deux frères mineurs aux Philippines, un séjour que les juges ont assimilé à du tourisme sexuel. Des milliers de fichiers pédopornographiques retrouvés sur ses appareils ont renforcé la gravité des accusations.

Durant son procès, l’accusé a montré peu d’émotion et n’a reconnu les faits que partiellement. Les magistrats ont estimé que son comportement trahissait une stratégie de défense visant à limiter les conséquences, sans réelle prise de conscience. L’interdiction définitive d’exercer toute activité en lien avec des enfants et une obligation de soins viennent compléter la sanction.

Conséquences judiciaires et sociales

La peine s’accompagne d’une période de sûreté de dix ans, d’un suivi socio-psychologique obligatoire et d’une interdiction de quitter le territoire français pendant cinq ans. S’il ne respecte pas ces obligations, il s’expose à cinq années supplémentaires d’incarcération.

L’affaire interroge sur les mécanismes de contrôle au sein des institutions chargées de protéger l’enfance. Comment un policier, spécialisé dans la lutte contre les abus sur mineurs, a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Elle rappelle aussi l’ampleur des réseaux de contenus pédopornographiques et la nécessité d’un encadrement renforcé.

Pour les associations de protection de l’enfance, ce verdict doit servir d’avertissement : les institutions doivent redoubler de vigilance, y compris envers leurs propres agents. Cette condamnation marque la fin d’un procès éprouvant mais ouvre aussi un débat sur les failles structurelles et la responsabilité collective dans la prévention de tels drames.