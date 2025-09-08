France : une fusillade fait un mort en plein centre-ville

Un jeune homme de 23 ans a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche à Dijon, alors qu’il circulait avec un ami en plein cœur de la ville. Les tirs, survenus peu après minuit sur la place de la République, ont également grièvement blessé un homme de 26 ans. Les premiers éléments de l’enquête suggèrent un règlement lié aux trafics de stupéfiants, mais les autorités refusent pour l’instant de s’en tenir à une seule explication.

Une attaque ciblée en pleine ville

Les deux victimes se trouvaient à bord d’un petit véhicule de loisir lorsqu’un deux-roues s’est approché et qu’une rafale a éclaté. Le conducteur, atteint au visage, est mort sur place, tandis que son passager a été transporté d’urgence à l’hôpital. Selon Actu17, des munitions usagées ont été découvertes non loin de là, et les caméras de vidéosurveillance de la place doivent aider à retracer le déroulé précis des faits.

Publicité

Le procureur de Dijon, Olivier Caracotch, a indiqué que les deux hommes étaient déjà connus des services judiciaires. L’un d’eux avait été impliqué dans des affaires liées à la drogue, ce qui laisse penser à une opération de représailles. Le procureur a toutefois insisté sur la nécessité de garder toutes les hypothèses ouvertes, rappelant que tirer des conclusions hâtives serait risqué.

La montée des violences armées en France

Depuis deux décennies, les fusillades se sont multipliées sur le territoire français. Dans plusieurs grandes villes, de Marseille à Nîmes, des habitants ont assisté à des scènes de tirs en pleine rue, parfois à proximité d’écoles ou de commerces. Ces affrontements rappellent une mécanique de vendettas où chaque attaque entraîne une contre-attaque, alimentant une spirale meurtrière. Les forces de l’ordre, malgré un renforcement visible, peinent à casser cette dynamique qui installe un climat d’insécurité durable.

Une inquiétude qui s’installe

À Dijon, les enquêteurs cherchent encore à déterminer qui se cache derrière cette attaque, mais l’emplacement choisi et la brutalité de l’acte interpellent. Tirer en plein centre-ville revient à transformer un lieu de passage quotidien en scène de crime, brouillant la frontière entre l’univers criminel et la vie ordinaire. Pour beaucoup d’habitants, cette fusillade est un rappel douloureux : la violence des réseaux criminels n’épargne plus les espaces collectifs.