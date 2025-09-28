Gaza : Trump annonce « quelque chose de spécial, une première »

Le président américain Donald Trump devrait présenter un plan de paix en 21 points pour la bande de Gaza, suscitant un accueil favorable de plusieurs dirigeants arabes et musulmans selon la presse américaine. Le projet, encore en négociation, vise notamment un cessez-le-feu permanent et une nouvelle gouvernance du territoire palestinien. L’annonce intervient alors que la campagne militaire israélienne se poursuit à Gaza, accentuant la crise humanitaire. L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair pourrait jouer un rôle dans la transition politique envisagée. L’initiative américaine est perçue comme une tentative de mettre fin à une guerre qui dure depuis près de deux ans.

Un plan présenté comme un tournant diplomatique

Le président Donald Trump a affirmé avoir « quelque chose de spécial, une première » à proposer pour résoudre le conflit entre Israël et le Hamas. Selon une source diplomatique, le plan élaboré par Washington prévoit un cessez-le-feu permanent, la libération des otages israéliens détenus à Gaza, le retrait progressif des forces israéliennes et la mise en place d’une autorité de transition sans le Hamas. Plusieurs dirigeants arabes et musulmans ont salué cette initiative et appelé à l’arrêt immédiat de l’offensive israélienne.

Des médias britanniques rapportent que Tony Blair pourrait assumer un rôle clé au sein de l’autorité de transition, chargée de préparer l’après-conflit. M. Trump, qui a évoqué vendredi « un accord en vue », a publié sur sa plateforme Truth Social qu’il existe « une réelle chance de parvenir à quelque chose de grand au Moyen-Orient ». Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, interrogé par Fox News, a jugé possible « d’y arriver » à condition de garantir la sécurité d’Israël et de désarmer le Hamas.

L’initiative américaine, selon ses promoteurs, serait destinée à relancer la diplomatie régionale et à poser les bases d’un nouvel ordre politique et économique dans la bande de Gaza. Ce projet, s’il se concrétise, pourrait aussi favoriser un dialogue plus large entre Israël et plusieurs pays arabes, déjà liés par des accords de normalisation. Plusieurs analystes soulignent que des discussions plus approfondies devront préciser le cadre légal de cette transition, notamment en matière de sécurité et de contrôle des frontières.

Un contexte marqué par l’intensification du conflit

Cette annonce intervient alors que Israël mène une nouvelle offensive terrestre à Gaza, principalement dans le secteur de Gaza-ville. Lancée à la mi-septembre 2025, elle a pour objectif déclaré de démilitariser le territoire et de neutraliser les infrastructures du Hamas. Le gouvernement israélien affirme vouloir empêcher toute reconstitution de l’appareil militaire du mouvement islamiste et créer les conditions pour un futur accord politique. Les combats ont provoqué de nouveaux déplacements massifs de civils vers le sud du territoire, aggravant une situation humanitaire déjà critique.

La guerre actuelle a débuté après les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, qui ont fait de nombreuses victimes et conduit à la prise d’otages israéliens. En réponse, Israël a lancé une campagne militaire prolongée, dont l’issue reste incertaine. Le débat international s’est depuis intensifié sur la proportionnalité de l’usage de la force et sur le respect du droit humanitaire. Plusieurs capitales occidentales, tout en réaffirmant le droit d’Israël à se défendre, appellent à un cessez-le-feu durable et à la reprise des négociations de paix.

Le plan présenté par Washington pourrait, selon des observateurs, constituer un pas vers la désescalade si les parties parviennent à surmonter leurs divergences. Il devra néanmoins répondre à de nombreuses interrogations sur la mise en œuvre du retrait israélien, la sécurité des communautés locales et la réintégration économique de Gaza. L’intégration d’acteurs internationaux dans l’autorité de transition, comme le suggère la possible implication de Tony Blair, sera un point central des futures discussions.